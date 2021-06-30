Большой брат открывает глаза. Россия вышла на второе место по темпам установки камер видеонаблюдения
30 Июня 2021 48 0 Новые возможности
Россия вышла на второе место в мире по темпам установки новых камер видеонаблюдения. За год их количество в стране выросло на 10,1% – до 15,2 млн штук. В абсолютных цифрах по числу камер Россия уступает только Китаю и США. При этом больше всего камер устанавливает в стране государство.
Россия под видеонаблюдением
- За год Россия продемонстрировала разнонаправленные успехи: вошла в пятерку стран, чье население беднеет быстрее всего и вышла на второе место по темпам установки новых камер видеонаблюдения за гражданами. К такому выводу пришли исследователи агентства Telecom Daily, пишет «Коммерсант».
- В 2020 году количество камер в России выросло на 10,1% и составило 15,2 млн штук. Быстрее монтажом системы «Большой брат» занимается только Южная Корея, но на ее показателях сказывается эффект низкой базы – за год страна увеличила число камер на 30%, до 1,3 млн штук. Великобритания замыкает тройку лидеров – количество камер выросло на 10%, до 5,5 млн штук.
- При этом России еще далеко до лидеров по видеонаблюдению за населением. В Китае установлено 204,7 млн камер, а в США – 54,8 млн. Тем не менее у России почетное третье место. За ней идет Германия с 5,6 млн камер. В пересчете на тысячу человек населения Россия так же имеет третье место в мире.
- На текущий момент больше всего камер устанавливает государство. Это происходит в рамках проектов «Безопасный город», видеофиксации нарушений ПДД и других, говорит ведущий консультант центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Павел Асташкин. Государству принадлежит 32,9% камер в стране, а коммерческим организациям – 58,3%.
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- Камеры, которые устанавливают в России, производятся в Китае и Корее, говорит директор по продажам «Крок» Олег Майданский. Но работают они на российском программном обеспечении. Установка камер в России – растущий бизнес. Компания «Эр-Телеком», занимающаяся этим направлением, отчиталась о росте выручки на 30% в прошлом году.
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