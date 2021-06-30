Большой брат открывает глаза. Россия вышла на второе место по темпам установки камер видеонаблюдения 48 0 Новые возможности

Россия вышла на второе место в мире по темпам установки новых камер видеонаблюдения. За год их количество в стране выросло на 10,1% – до 15,2 млн штук. В абсолютных цифрах по числу камер Россия уступает только Китаю и США. При этом больше всего камер устанавливает в стране государство.