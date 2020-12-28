Более миллиона пенсионеров обнаружили среди должников по кредитам 25 0 Экономика

Каждый шестой должник по кредиту в России – пенсионер. Согласно базе Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), из 7,8 млн россиян, задолжавших банкам, 1,3 млн – люди пенсионного возраста. Именно столько исполнительных производств о взыскании задолженности находилось у приставов на 1 ноября 2020 года.