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Более миллиона пенсионеров обнаружили среди должников по кредитам
28 Декабря 2020 25 0 Экономика
Каждый шестой должник по кредиту в России – пенсионер. Согласно базе Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), из 7,8 млн россиян, задолжавших банкам, 1,3 млн – люди пенсионного возраста. Именно столько исполнительных производств о взыскании задолженности находилось у приставов на 1 ноября 2020 года.
Пенсионеры не могут отдавать кредиты
- Пенсионеры составляют существенную долю должников по кредитам в России. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Из 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитам приставы работают над 1,3 млн производств в отношении пенсионеров.
- В ФСПП подчеркивают: на людей пенсионного возраста приходится 17% производств, или каждое шестое неоконченное дело. По данным Росстата, в 2019 году средний размер пенсий в России равнялся 14163 руб. Пенсионный фонд обещал увеличение пенсий с 1 января 2020 года до 16,5 тыс. руб. Однако, по оценке экспертов Российской трехсторонней комиссии, в 2020 году средняя пенсия не превысили 15 тыс. руб.
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- Среди россиян часто проводятся опросы о желаемом уровне пенсий. По данным опроса негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, в среднем россияне после выхода на пенсию хотели бы получать 59 тыс. руб. в месяц. Пока же пенсии остаются на уровне чуть выше МРОТ, который составляет в 2020 году 12130 руб.
- Доходы россиян снижаются с 2013 года. По итогам последних семи лет, они упали на 11%. Часть этого падения граждане пытаются компенсировать за счет потребительских кредитов. По данным НАПКА и БКИ «Эквифакс», в 2020 году россияне просрочат около 1 трлн руб. С начала года размер просрочки вырос на 20%.
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