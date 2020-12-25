Капитал страны
ENGLISH
25 ДЕК, 17:45 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Россияне установят рекорд по просроченным долгам в 2020 году
25 Декабря 2020 155 0 Экономика
Одним из итогов тяжелого 2020 года для России стал резкий рост просрочки потребительских кредитов. С 2014 года россияне за счет займов компенсировали падение доходов, которое за шесть лет составило 11%. Однако в 2020 году эта схема дала большой сбой – по данным НАПКА и БКИ «Эквифакс», россияне просрочили на 90 и более дней кредиты на 935 млрд руб.
Жизнь в кредит не складывается
- С начала года и до середины декабря размер просроченной задолженности россиян перед кредитными организациями вырос на 20%. Россияне просрочили выплаты на 90 и более дней по кредитам на общую сумму 935 млрд руб., подсчитали в НАПКА и БКИ «Эквифакс».
- Больше просрочка была только в кризис 2016 года, когда показатель достиг 972 млрд руб. Однако по итогам года цифра за 2020 год догонит и перебьет значение четырехлетней давности, ожидают эксперты.
- Самыми проблемными кредитами остаются займы наличными – на них приходится 560 млрд руб. от основной суммы долгов. Далее идут кредитные карты – по ним россияне должны 153 млрд руб. просроченных займов. На ипотеку приходится 101 млрд руб. просроченных обязательств. На автомобильные кредиты – 58 млрд руб.
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- Причем, как отмечают аналитики, наиболее опасная ситуация сохранятся именно в ипотечном кредитовании: половина всех долгов россиян перед банками составляют ипотечные кредиты, а из графика выплат выбились уже 1,7 млн клиентов из 12,6 млн. И это при наличии кредитных каникул, которые предоставило правительство.
- В региональном разрезе ситуация выглядит неравномерно: в 20 субъектах общий рост просрочки превысил 30%, в семи – в 1,5 раза. Среди наиболее проблемных регионов: Крым (+60%), Забайкальский край (+60%), Чеченская Республика (+52%), Псковская область и Республика Саха (+50%). Хуже всего дела в Севастополе – плюс 124%.
Написать комментарий