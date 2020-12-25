Россияне установят рекорд по просроченным долгам в 2020 году 155 0 Экономика

Одним из итогов тяжелого 2020 года для России стал резкий рост просрочки потребительских кредитов. С 2014 года россияне за счет займов компенсировали падение доходов, которое за шесть лет составило 11%. Однако в 2020 году эта схема дала большой сбой – по данным НАПКА и БКИ «Эквифакс», россияне просрочили на 90 и более дней кредиты на 935 млрд руб.