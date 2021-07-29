Без суда и проверки: Налоговая хочет превентивно арестовывать имущество должников 297 1 Экономика

Федеральная налоговая служба добивается права на арест имущества должников до суда и окончания налоговой проверки. Решения об аресте налоговики собираются принимать на основании собственных оценок. Сама мера необходима для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Как утверждает источник, близкий к правительству, сейчас «уклонисты» успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться.