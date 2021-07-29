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Без суда и проверки: Налоговая хочет превентивно арестовывать имущество должников

29 Июля 2021 297 1 Экономика
Без суда и проверки: Налоговая хочет превентивно арестовывать имущество должников

Федеральная налоговая служба добивается права на арест имущества должников до суда и окончания налоговой проверки. Решения об аресте налоговики собираются принимать на основании собственных оценок. Сама мера необходима для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Как утверждает источник, близкий к правительству, сейчас «уклонисты» успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться.

Арест имущества до суда

  • ФНС добивается расширения собственных полномочий, в частности права арестовывать имущество «уклонистов» от уплаты налогов до суда и окончания налоговой проверки. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина и близкий к правительству источник.
  • Налоговая служба будет принимать решение об аресте на основе «риск-ориетированного подхода» – собственный оценки надежности должника. По словам источника, это поможет избежать ситуации, когда «уклонисты» распродают имущество и выводят капитал до окончания проверки налоговой.
  • На текущий момент Налоговая может налагать арест на имущество только по результатам проверки. Но процедура зачастую затягивается, а инструментов для препятствования выводу активов нет, жалуется неназванный представитель ФНС. За последние два года налогоплательщики, в отношении которых начинались проверки, сумели скрыть активы не менее чем на 170 млрд руб.
  • На 1 июля 2021 года российские компании должны 2,023 трлн руб. налогов и сборов, свидетельствуют данные Росстата. Федеральному бюджету компании задолжали 1,241 трлн руб. Но предварительный арест – это «беспрецедентная основа для коррупции», говорит партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. Это фактически ограничение собственности «безнадзорное и бездоказательное», подчеркивает он. «Это гарантированная гибель бизнеса. Налоговый чиновник получит мощнейший инструмент давления на предпринимателя», – уверен эксперт.

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  • Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин согласен – Налоговая получит инструмент давления на предпринимателей, если ее полномочия в этом вопросе будут расширены. У бизнеса не будет возможности защитить свои интересы, а аресты будут проводиться «на основании предварительных выводов, которые могут быть ошибочными».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
13:22 0 0
И.И..:

вся частная собственность должна перейти в руки госмонополии, или быть обанкрочена естественным путем. по факту имеется тоталитарный режим управления и экономики, где имитируется только рынок и демократия. преумножение собственного-грозит потерей личного и здоровья. в стране должен остаться только один правящий класс и полностью зависимое от него население. тот кто мечтал назад в СССР, давно живет в СССР-2. welcome!

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