Без пенсионной реформы и Медведева. «Единая Россия» готовит отчет о своих достижениях 264 1 Политика

Партия «Единая Россия» перед выборами в Госдуму выпустит отчет о своих главных достижениях – «100 дел». В «массированный отчет» войдут успехи партии за последние пять лет. Однако в нем не будут упоминаться руководитель «Единой России» Дмитрий Медведев, а также пенсионная реформа, которая привела к повышению возраста выхода на пенсию для россиян.