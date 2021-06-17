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Без пенсионной реформы и Медведева. «Единая Россия» готовит отчет о своих достижениях

17 Июня 2021 264 1 Политика
Без пенсионной реформы и Медведева. «Единая Россия» готовит отчет о своих достижениях

Партия «Единая Россия» перед выборами в Госдуму выпустит отчет о своих главных достижениях – «100 дел». В «массированный отчет» войдут успехи партии за последние пять лет. Однако в нем не будут упоминаться руководитель «Единой России» Дмитрий Медведев, а также пенсионная реформа, которая привела к повышению возраста выхода на пенсию для россиян.

Достижения без лишних вопросов

  • Перед выборами в Госдуму партия «Единая Россия» выпустит отчет «100 дел» о своих достижениях за пять последних лет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Среди достижений не будет пенсионной реформы 2018 года, которая привела к увеличению возраста выхода на пенсию для россиян. Также в документе не будет упоминаться глава партии Дмитрия Медведев.
  • До этого источники РБК в администрации президента допустили сценарий, при котором федеральный список партии «Единая Россия» обойдется без Медведева. По мнению политического блока Кремля, лидерство Медведева не прибавит партии рейтинга, поскольку у него самого, по данным ВЦИОМ, рейтинг доверия составляет 23,3%, а недоверия – 66,6%.
  • «Массированный отчет», по словам политтехнологов, нужен «Единой России» для агитации и продвижения партии, а также ее кандидатов до старта избирательной кампании. Отчет будет «основой для креатива» для региональных отделений, говорят источники в Кремле. Агитаторам нужно иметь «фактуру о партийных успехах для работы на местах». Поскольку в регионах они часто оказываются «беззащитными в ситуации критики со стороны оппозиции». По словам доцента кафедры политологии Финансового университета при правительстве Александра Немцева, отчет – это «козырь в дискуссии с оппонентами».

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  • До этого 11 июня в издании «МК: Серпухов» уже были опубликованы тезисы о главных достижениях партии – «Главные дела «Единой России». В статье не было упоминаний о Медведеве и пенсионной реформе. Акцент сделан на помощи избирателям: отмена земельного налога для льготников и пенсионеров, выделение 2 трлн руб. малому и среднему бизнесу, предоставление 50 тыс. ветеранов телефонов с безлимитной связью. Материал носил рекламный характер.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
13:31 0 0
вячеслав мосеев:

А попробуйте, постоять на ушах, может тогда, поверим Вам ,,Единая Россия,,

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