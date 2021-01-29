Банки распродали треть запасов золота. Слитки вывезли из России в Лондон 226 0 Экономика

Центробанк и правительство разрешили вывозить из России золото весной 2020 года. Российские банки воспользовались «окном возможностей» и отправили на Запад 38% запасов драгоценного металла. Об этом говорит статистика ЦБ, которую изучил «Интерфакс». В общей сложности Россию покинули 34,5 тонны слитков. Причем больше всего золота было продано в декабре – 5,9 тонны.