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Банки распродали треть запасов золота. Слитки вывезли из России в Лондон

29 Января 2021 226 0 Экономика
Банки распродали треть запасов золота. Слитки вывезли из России в Лондон

Центробанк и правительство разрешили вывозить из России золото весной 2020 года. Российские банки воспользовались «окном возможностей» и отправили на Запад 38% запасов драгоценного металла. Об этом говорит статистика ЦБ, которую изучил «Интерфакс». В общей сложности Россию покинули 34,5 тонны слитков. Причем больше всего золота было продано в декабре – 5,9 тонны.

Золотая распродажа века

  • Весной 2020 года российское правительство столкнулось с инсультом на нефтяном рынке и остановкой экспортных доходов от сырья. Пришлось экстренно задействовать дополнительные каналы поступления валюты в страну – увеличить продажи зерна и разрешить вывоз золота. Российские банки моментально включились в экспорт и по итогам года распродали 38% собственных золотых запасов, пишет «Интерфакс».
  • Банки продали 34,5 тонны слитков, из которых 5,9 тонны только за один месяц – декабрь. В среднем выручка от экспорта золота доходила до 12,5 млрд долларов за один квартал. Для сравнения: выручка от экспорта газа находились на уровне 4,5 млрд. Золотые реки, потекшие из России, помогли привлечь в страну твердую валюту.
  • Лидером по продажам стал Сбербанк – еще в апреле банк распродал 5,5 тонны, треть от собственных запасов. Золото, как писал «Интерфакс», вывозилось на гражданских самолетах, которые на тот момент не могли выполнять пассажирские авиаперевозки из-за карантинов и закрытых границ. Банкиры фрахтовали чартеры и загружали салоны золотыми слитками.
  • Между Россией и Великобританией было установлено специальное авиасообщение. В Лондон драгметалл вывозился, поскольку город является крупнейшим торговым хабом для золота. Самолеты курсировали с частотой один раз в неделю.

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  • К продажам впервые за 13 лет присоединился и Банк России. Он продал 1,2 тонны в июле и сентябре. Основными покупателями российского золота стали частные инвесторы, которые стремились застраховать свои деньги и вложить их в надежный актив. Всего инвестиционные фонды получили 47,9 млрд долларов на покупку золота и увеличили запасы на 877 тонн.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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