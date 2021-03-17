За «попытку Путина очернить Байдена» Россия получит санкции 40 0 Политика

США намерены ввести санкции против России за попытку «очернить» кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена, который победил на выборах 2020 года. Какие ограничения будут введены, не сообщается. Их разработает Минфин по согласованию с Госдепом и Минюстом, а также генеральным прокурором. Основой для санкций станет доклад Совета национальной разведки от 10 марта.