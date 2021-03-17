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За «попытку Путина очернить Байдена» Россия получит санкции

17 Марта 2021 40 0 Политика
За «попытку Путина очернить Байдена» Россия получит санкции

США намерены ввести санкции против России за попытку «очернить» кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена, который победил на выборах 2020 года. Какие ограничения будут введены, не сообщается. Их разработает Минфин по согласованию с Госдепом и Минюстом, а также генеральным прокурором. Основой для санкций станет доклад Совета национальной разведки от 10 марта.

Россию призовут к ответу за «очернение» Байдена

  • Разведка США пришла к выводу, что Россия пыталась дискредитировать президента Джо Байдена на выборах в прошлом году. С таким утверждением Совет национальной разведки (National Intelligence Council) выпустил секретный доклад 10 марта, который на текущий момент рассекречен и находится в открытом доступе.
  • Американские разведчики определили действия России как «иностранное вмешательство в выборы». По их мнению, российское руководство запустило «кампанию по оказанию влияния с целью очернить кандидата Байдена и Демократическую партию в целом». Целью Москвы, как утверждают разведчики, было поддержать президента Дональда Трампа и «подорвать доверие общества к избирательному процессу», а также спровоцировать социально политический раскол.
  • Однако разведчики признают, что России напрямую не взламывала инфраструктуру для подсчета голосов. Стратегия Москвы заключалась в использовании посредников в СМИ и официальных лиц, в том числе из окружения Трампа и его администрации. По информации Bloomberg, таким человек мог быть бывший адвокат Трампа Руди Джулиани. Он, в частности, обвинял Байдена в коррупции и связях с Украиной.
  • Совет национальной разведки пишет, что избрание Байдена Россия рассматривала «как противоречащее российским интересам». Хотя некоторые действия Трампа воспринимались как антироссийские, Москва предпочла бы его на посту президента США. При этом непосредственно перед выборами чиновники в Кремле начали готовиться к приходу Байдена, поскольку поняли – шансы Трампа на переизбрание уменьшаются.
  • Байдена компрометировали через Украину, где его сын Хантер занимал должность в совете директоров газодобывающей компании Burisma. Ему приписывали хищение денег из украинского бюджета и вывод их в офшор. Подобные обвинения начали появляться в СМИ за две недели до выборов.

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  • Разведка США убеждена – Россия и дальше будет вмешиваться в выборы с целью ослабить Вашингтон. Это необходимо Москве для того, чтобы США не продвигали свои внешнеполитические интересы и стали более открыты «к геополитической сделке».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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