Капитал страны
ENGLISH
29 МАР, 21:38 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Байден пытается «помириться» с Путиным после скандала с «убийцей»
29 Марта 2021 769 0 Политика
Президент США Джо Байден не намерен развивать скандал в отношениях с президентом России Владимиром Путиным, после того как он согласился считать своего коллегу «убийцей». Как пишет «Коммерсант», теперь Байден лично предпринимает попытки избежать дальнейшего обрушения отношений с Москвой. Он пригласил Путина на климатический саммит в апреле, а партнеров по Евросоюзу призвал «иметь дело, считаться» с Россией.
Скандал с Россией президенту США не нужен
- В конце прошлой недели на саммите Евросоюза президент США сделал первый шаг к примирению с Россией – он призвал европейских партнеров взаимодействовать с Россией и Китаем. И хотя он отметил, что «правила дорожного движения должны устанавливать демократии, а не автократии», Байден рекомендовал странам ЕС сотрудничать с Россией, пишет «Коммерсант».
- По мнению президента США, Россия «не особенно опасный конкурент», но с ней надо считаться. Также Москве надо прямо говорить о недопустимости вмешательства во внутренние дела, выборы и о нарушениях прав человека. Об этом рассказал премьер-министр Италии Марио Драги.
- Кроме этого Байден пригласил президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммит по вопросам борьбы с изменением климата, который пройдет в онлайн-режиме 22-23 апреля. Так президент США решил оживить усилия по экологической безопасности, прекращенных при Дональде Трампе.
- Курс на нормализацию отношений между Россией и США подтвердил посол США в России Джон Салливан. «У меня нет никаких планов куда-то поехать в ближайшее время», – заявил он после вылета из Вашингтона посла России Анатолия Антонова на консультации в Москву.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- О смене тона в отношении Москвы говорит и то, что Вашингтон отложил новые санкции против России до 2 июня. В Белом доме возникли разногласия по поводу дальнейших действий, чиновники разделились на тех, кто поддерживает жесткий курс и тех, кто считает, что санкции против госдолга России и олигархов будут неэффективными. Пресс-секретарь президента Путина на все эти отголоски замирения американской стороны заметил, что «наступает ремиссия в русофобских припадках». «Это хорошо», – заключил он.
Статьи
Узнай, страна!
26 МАР, 16:46 Елена Дыбова: Оптимизационный пакет поможет упростить процедуры закупок для малого бизнеса
26 МАР, 16:40 «Пункт назначения – Дальний Восток»
26 МАР, 13:48 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали производства и тестировали новые разработки
Написать комментарий