Байден пытается «помириться» с Путиным после скандала с «убийцей» 769 0 Политика

Президент США Джо Байден не намерен развивать скандал в отношениях с президентом России Владимиром Путиным, после того как он согласился считать своего коллегу «убийцей». Как пишет «Коммерсант», теперь Байден лично предпринимает попытки избежать дальнейшего обрушения отношений с Москвой. Он пригласил Путина на климатический саммит в апреле, а партнеров по Евросоюзу призвал «иметь дело, считаться» с Россией.