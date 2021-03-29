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Байден пытается «помириться» с Путиным после скандала с «убийцей»

29 Марта 2021 769 0 Политика

Президент США Джо Байден не намерен развивать скандал в отношениях с президентом России Владимиром Путиным, после того как он согласился считать своего коллегу «убийцей». Как пишет «Коммерсант», теперь Байден лично предпринимает попытки избежать дальнейшего обрушения отношений с Москвой. Он пригласил Путина на климатический саммит в апреле, а партнеров по Евросоюзу призвал «иметь дело, считаться» с Россией.

Скандал с Россией президенту США не нужен

  • В конце прошлой недели на саммите Евросоюза президент США сделал первый шаг к примирению с Россией – он призвал европейских партнеров взаимодействовать с Россией и Китаем. И хотя он отметил, что «правила дорожного движения должны устанавливать демократии, а не автократии», Байден рекомендовал странам ЕС сотрудничать с Россией, пишет «Коммерсант».
  • По мнению президента США, Россия «не особенно опасный конкурент», но с ней надо считаться. Также Москве надо прямо говорить о недопустимости вмешательства во внутренние дела, выборы и о нарушениях прав человека. Об этом рассказал премьер-министр Италии Марио Драги.
  • Кроме этого Байден пригласил президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммит по вопросам борьбы с изменением климата, который пройдет в онлайн-режиме 22-23 апреля. Так президент США решил оживить усилия по экологической безопасности, прекращенных при Дональде Трампе.
  • Курс на нормализацию отношений между Россией и США подтвердил посол США в России Джон Салливан. «У меня нет никаких планов куда-то поехать в ближайшее время», – заявил он после вылета из Вашингтона посла России Анатолия Антонова на консультации в Москву.

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  • О смене тона в отношении Москвы говорит и то, что Вашингтон отложил новые санкции против России до 2 июня. В Белом доме возникли разногласия по поводу дальнейших действий, чиновники разделились на тех, кто поддерживает жесткий курс и тех, кто считает, что санкции против госдолга России и олигархов будут неэффективными. Пресс-секретарь президента Путина на все эти отголоски замирения американской стороны заметил, что «наступает ремиссия в русофобских припадках». «Это хорошо», – заключил он.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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