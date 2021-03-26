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США отложили санкции против олигархов и госдолга России до 2 июня
26 Марта 2021 303 0 Экономика
Белый дом США не смог выработать единого подхода к санкциям против России. В администрации президента Джо Байдена столкнулись сторонники жесткой и умеренной линии, пишет Financial Times. Из-за этого санкции против олигархов и госдолга отложили до 2 июня.
Вашингтон откладывает санкции на потом
- США не введут очередные санкции против России до 2 июля, пишет FT. По данным издания, в администрации президента Джо Байдена сторонники жесткой и мягкой линий в отношении Москвы так и не смогли прийти к консенсусу. Поскольку Госдеп официально обвинил Россию в нарушении запрета на использование химоружия 2 марта, у Белого дома есть три месяца для принятия санкций.
- Таким образом, санкции за отравление оппозиционера Алексея Навального и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля должны быть введены не позднее 2 июня этого года. Байдену предлагают наложить ограничения на покупку российского госдолга иностранными инвесторами и заморозить активы российских олигархов и чиновников. Кроме этого США могут запретить продавать России высокотехнологичные товары.
- За жесткую линию в Белом доме отвечает замглавы Госдепа Виктория Нуланд. Она призывает не дожидаться присоединения к санкциям Евросоюза и действовать самостоятельно. Нуланд продвигала санкции против России еще в администрации Барака Обамы и призывала Москву к ответственности за Крым и войну на Украине и в Грузии.
- Однако в Госдепе и Минфине США превалируют скептически настроенные в отношении санкций люди. Они помнят, как в 2018 году из-за санкций против «Русала» и миллиардера Олега Дерипаски выросли цены на алюминий, и начался сбой поставок. Также они понимают, что запрет на строительство «Северного потока-2» выгодно политикам из Техаса, но может сильно ударить по отношениям Вашингтона и Евросоюза.
- Не верят скептики и в эффективность санкций против госдолга России – Евросоюз не поддержит такой шаг, а Кремль это не разорит, поскольку у ЦБ РФ есть около 600 млрд долларов в резервах, а нерезиденты держат всего 40 млрд долларов российского долга.
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- По словам источников FT, США скорее всего пойдут по пути медленного затягивания санкционной удавки – начнут с визовых запретов для высокопоставленных чиновников и олигархов, а потом приступят к заморозке активов лиц, которые причастны к нарушениям. Только после этого американским финансовым институтам могут запретить покупать российские активы.
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