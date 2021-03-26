США отложили санкции против олигархов и госдолга России до 2 июня 303 0 Экономика

Белый дом США не смог выработать единого подхода к санкциям против России. В администрации президента Джо Байдена столкнулись сторонники жесткой и умеренной линии, пишет Financial Times. Из-за этого санкции против олигархов и госдолга отложили до 2 июня.