«Арктика хорошо тает и без Чубайса». Экс-главе «Роснано» нашли новую должность 267 0 Политика

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс готовится стать советником или спецпредставителем президента по инновациям и «зеленым технологиям». Об этом сообщают источники в администрации президента. При этом поступившая ранее информация о том, что Чубайс может стать уполномоченным по Арктике отверг сам президент Владимир Путин. «Арктика хорошо тает и без Чубайса», – привел слова президента источник.