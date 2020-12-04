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«Арктика хорошо тает и без Чубайса». Экс-главе «Роснано» нашли новую должность
4 Декабря 2020 267 0 Политика
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс готовится стать советником или спецпредставителем президента по инновациям и «зеленым технологиям». Об этом сообщают источники в администрации президента. При этом поступившая ранее информация о том, что Чубайс может стать уполномоченным по Арктике отверг сам президент Владимир Путин. «Арктика хорошо тает и без Чубайса», – привел слова президента источник.
Советник президента по климату вместо «начальника Арктики»
- Об отставке Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» стало известно 2 декабря. Его сменил бывший помощник главы «Ростеха» Сергея Чемезова – Сергей Куликов. Сразу после снятия с поста президент не назначил Чубайса на новую должность. Заговорили о пенсии и окончании государственной службы.
- Однако пауза вызвана спорами о дальнейшем трудоустройстве Чубайса. Путину предложили назначить его уполномоченным по Арктике и создать под него специальный орган, который будет распределять по госпрограммам сотни миллиардов рублей. Но президент отказался: «Арктика хорошо тает и без Чубайса».
- Другой вариант, который сейчас обсуждается, – место советника президента по инновациям и «зеленым технологиям». Такое назначение лоббируют структуры, сотрудничавшие ранее с «Роснано», а также олигарх, близкие к семье президента Ельцина.
- Чубайс ценен своими связями с демократической партией США, МВФ и Всемирным банком. Выгода для самого Чубайса и стоящей за ним группы – причастность к решениям по сокращению выбросов СО2. Однако часть Кремля выступает против формализации Чубайса в качестве спецпредставителя президента. Якобы это будет негативно воспринято россиянами.
- В свою очередь, Чубайс не стремится стать ближе с Путиным и предпочел бы должность представителя России в международных организациях. Но окружение убеждает его, что ему нужно сохранить аппаратную близость с Путиным, чтобы получить иммунитет от действий силовиков. Уголовное преследование не исключено после ревизии дел «Роснано».
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