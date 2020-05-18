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Американский СПГ выдавливает «Газпром» из Европы. Цены катастрофически низки
18 Мая 2020 29 0 Экономика
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Российская газовая монополия столкнулась с рекордно низкими ценами на топливо в Европе. Тысяча кубометров стоит в Нидерландах на 10 долларов меньше, чем в России и почти вдвое меньше рентабельной цены для «Газпрома». В надежде на рост цен газовый гигант откладывает поставки на более поздний период, а его нишу в Европе занимает американский СПГ.
Цены подводят
- Газовые цены в Европе продолжают падать и угрожают финансовой стабильности «Газпрома». Стоимость 1 тыс. кубометров на крупнейшем газовом хабе Евросоюза в Нидерландах составила 53,7 доллара, что на 20% ниже апрельской цены. Год назад, в мае 2019-го, газ стоил на этом же хабе более 150 долларов. Самые высокие цены на газ в Европе сейчас дают в австрийском Баумгартене – 71 доллар за тысячу кубометров.
- Стоимость тысячи кубометров в Ленинградской области достигает 63 долларов, а в Центральной России – 67 долларов. Ниже она только в местах добычи – в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Республике Коми, Тюменской и Курганской областях.
- Налоги и транспортировка 1 тыс. кубометров газа в Европу обходятся «Газпрому» в 63 доллара. Из них: 14 долларов НДПИ, 27 долларов – транспорт по России, 22 доллара – транспортировка по территории Евросоюза по самому дешевому маршруту «Северный поток-1». Безубыточная продажа газа для «Газпрома» начинается с цены в 100 долларов за 1 тыс. кубометров.
- Поскольку в Европе не предлагают 100 долларов за газ, «Газпрому» приходится откладывать поставки на лето или даже осень текущего года. По этой причине падают текущие объемы поставок. Сейчас они рухнули на 20%. Освободившуюся нишу заполняет американский СПГ - его поставки уже выросли на 16% больше, чем в прошлом году. При этом поставки норвежского газа упали на 2 млрд кубометров, до 40 млрд.
- Надежду на повышение цен не дают заполненные газовые хранилища, где находится 66 млрд кубометров, или на 15 млрд больше, чем в прошлом году. Поэтому цены на газ восстановятся не раньше 2021 года. Но «Газпром» уже сейчас теряет объемы и выручку. Экспорт может упасть на 17%, до 165 млрд кубометров, а в бюджете монополии образуется «дыра» в 10 млрд долларов.
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