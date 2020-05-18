Американский СПГ выдавливает «Газпром» из Европы. Цены катастрофически низки 29 0 Экономика img_copyright

Российская газовая монополия столкнулась с рекордно низкими ценами на топливо в Европе. Тысяча кубометров стоит в Нидерландах на 10 долларов меньше, чем в России и почти вдвое меньше рентабельной цены для «Газпрома». В надежде на рост цен газовый гигант откладывает поставки на более поздний период, а его нишу в Европе занимает американский СПГ.