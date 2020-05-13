700 млрд рублей навечно. Государство поддержит госкорпорации в кризис 662 0 Экономика img_copyright

Российское государство не бросает своих в тяжелые времена. «Свои» – это крупные госкомпании и монополии, руководящие посты в которых занимают друзья президента. Неэффективные, закредитованные и убыточные компании получат от государства в общей сложности 700 млрд руб. в вечное пользование. До этого они вместе с известными всей стране подрядчиками, тоже друзьями президента, намеревались «распилить» на капитальных стройках 4 трлн руб. Но планы были сорваны пандемией коронавируса, а также обвалом сырьевых цен. В итоге они пришли к государству с протянутой рукой.