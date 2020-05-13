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700 млрд рублей навечно. Государство поддержит госкорпорации в кризис
13 Мая 2020 662 0 Экономика
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Российское государство не бросает своих в тяжелые времена. «Свои» – это крупные госкомпании и монополии, руководящие посты в которых занимают друзья президента. Неэффективные, закредитованные и убыточные компании получат от государства в общей сложности 700 млрд руб. в вечное пользование. До этого они вместе с известными всей стране подрядчиками, тоже друзьями президента, намеревались «распилить» на капитальных стройках 4 трлн руб. Но планы были сорваны пандемией коронавируса, а также обвалом сырьевых цен. В итоге они пришли к государству с протянутой рукой.
Деньги госкомпаниям навечно
- Бюджеты «Газпрома», «Роснефти» и РЖД в 2020 году сходиться отказались. У одного только «Газпрома», некогда «национального достояния», к концу года будет «дыра» в финансах на 10 млрд долларов. Компании судорожно ищут спасения. Так, например, глава «Роснефти» просит у президента Владимира Путина снизить тарифы, налоги и предоставить кредиты (при этом вознаграждение он себе и топ-менеджерам в 2020 году не снизил – оно составит 600 тыс. долларов на человека). Но правительство уже спешит на помощь.
- Государство будет субсидировать из бюджета инвестиционные программы госкомпаний, пишут «Ведомости». Это означает, что из налогов граждан России правительство будет платить за капитальные стройки неэффективных монстров. Впрочем, отдавать деньги госкомпании не будут: миллиарды им будут предоставлены в качестве «бессрочного долга».
- «Вечные облигации» госкомпании отдадут государству. В них не будет срока погашения миллиардных кредитов. Стребовать их с компаний будет просто невозможно. Нет сроков – нет обязательств, говорит партнер ФБК Алексей Терехов. По сути, 700 млрд руб. из бюджета утекают в карман госкомпаний. Эти средства пойдут как на стройки, так и на зарплаты обычным сотрудникам (топ-менеджмент себе платит в первую очередь). Хуже всего, что компании за счет 700 млрд руб. скроют от 20% до 50% часть долга в отчетности по МСФО.
- Облигации призовут купить государственные банки, которые будут включены в схему. Но банки смогут занять под них у Центробанка, вернув свои деньги назад, видимо, с процентом, иначе им невыгодно этим заниматься.
- Другой вариант – продать «вечные долги» компаний пенсионным фондам. В НПФ находится 3 трлн руб., поэтому это существенный резерв. И еще одно доказательство – на пенсию нужно копить в иностранных банках, желательно швейцарских. При этом, как говорят в Райффайзенбанке, облигации российских госкомпаний западным пенсионным фондам не интересны из-за их крайне низкого рейтинга.
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