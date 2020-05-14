Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
14 МАЙ, 23:15 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

14 МАЙ, 23:15 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

33 справки для кредита на зарплату. Обещанные Путиным займы не взять

14 Мая 2020 876 0 Экономика
33 справки для кредита на зарплату. Обещанные Путиным займы не взять
img_copyright

Предприниматели сталкиваются с бюрократией, пытаясь взять льготные кредиты на выплату зарплат, которые им обещал президент Владимир Путин. Издание «Открытые медиа» рассказало историю совладельца завода кондитерских изделий и сети кофеен в Санкт-Петербурге «Север-Метрополь» Елены Шевченко, от которой в Сбербанке потребовали 33 документа для подачи заявки на получение кредита. В самом Сбербанке «понимают непростую ситуацию» и уже подготовили «упрощенную процедуру», которую и предложили Шевченко. В ней вместо 33 документов – 10.

Бюрократия требует справок

  • Совладелица «Север-Метрополь» обратилась в Сбербанк за льготным кредитом на выплату зарплаты сотрудникам. В ответ на ее обращение банк затребовал 33 документа. В том числе: анкету проекта, финансовую отчетность, инвестиционную программу, устав фирмы, аудиторское заключение, расшифровку всех задолженностей, справки из налоговых органов, копии всех страниц паспортов физических лиц, внутренние документы и так далее.
  • В течение месяца, по словам Шевченко, банк мучил ее списком, находя ошибки и отправляя собирать документы заново. Чтобы показать отличие российской бюрократии от европейской, Шевченко поделилась историей друга из Германии, у которого есть маленькая фирма по въездному туризму с восемью сотрудниками. Его компании выдали субсидию на 15 тыс. евро без какой-либо отчетности. Для этого человеку понадобилось написать одно электронное письмо в соответствующую инстанцию. Деньги он получил на следующий день.
  • В отличие от России, Германия выделила существенные средства на поддержку своих граждан и компаний: 50 млрд евро для малого бизнеса и самозанятых. Остальные компании получили 156 млрд евро. Президент Путин обещал льготные кредиты под 0% на полгода еще в конце марта (на самом деле банки получают с них 4% из бюджета), а 11 мая пообещал целевые кредиты под 0% годовых для малых и средних компаний.
  • Также Путин пообещал выплатить по 10 руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Это привело к тому, что портал госуслуг рухнул. За два дня пособия запросили 2 млн человек (всего могут получить 22 млн детей). Путин признал, что портал не справился с нагрузкой и попросил правительство доработать его. На эту меру президент выделил 200 млрд руб. Только за 2019 год от повышения НДС на 2%, до 20% бюджет получил 1,1 трлн руб., который правительство до сих пор не потратило. Путин обратил внимание на проблему с оформлением пособий потому, что он планирует провести электронное голосование за поддержку его конституции, а 10 тыс., которые будут выплачиваться с 1 июня, должны простимулировать людей проголосовать «за» онлайн.
  • Сбербанк объяснил ситуацию с совладелицей «Север-Метрополь» порталу finanz. По словам представителей банка, тем компаниям, у которых есть зарплатные проекты в банке, кредиты выдаются в тот же день. А вот для тех, кто не обслуживается в банке, «процедура удлиняется». Но в банке понимают непростую ситуацию и уже упростили процедуру. Количество необходимых документов не превысит 10.
  • На 14 мая Сбербанк одобрил кредитов на зарплату на 21,2 млрд руб. из заявок на 42 млрд.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Для продления жизни». Путин объявил, что «Роснефть» инвестирует в генетику

«Для продления жизни». Путин объявил, что «Роснефть» инвестирует в генетику
Экономика 2

Саудовская Аравия проигрывает нефтяную войну. Поставки в Европу и Китай упали

Саудовская Аравия проигрывает нефтяную войну. Поставки в Европу и Китай упали
Экономика

Сбербанку и ВЭБу простили 500 млрд рублей, которые могли пойти в бюджет

Сбербанку и ВЭБу простили 500 млрд рублей, которые могли пойти в бюджет
Экономика 1

8 млрд долларов на падение рубля. Западные инвесторы решили свалить «деревянного»

8 млрд долларов на падение рубля. Западные инвесторы решили свалить «деревянного»
Экономика 1

Узнай, страна

В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти

В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти

Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID

Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID

Турция: помогая бизнесу, страна преодолевает последствия пандемии

Турция: помогая бизнесу, страна преодолевает последствия пандемии

В Хабаровском крае построили первую подъездную автодорогу к «дальневосточным гектарам»

В Хабаровском крае построили первую подъездную автодорогу к «дальневосточным гектарам»

Новости дня

21:47 В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке номера автомобиля к пропуску В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке номера автомобиля к пропуску
Исследование: как COVID-19 повлиял на покупательский спрос
Исследование: как COVID-19 повлиял на покупательский спрос
20:37 Россияне положительно оценили меры поддержки, предложенные Путиным Россияне положительно оценили меры поддержки, предложенные Путиным
19:50 Почти треть российских компаний находятся под угрозой банкротства Почти треть российских компаний находятся под угрозой банкротства
19:09 Первые 44 тыс. ИП получили гранты на выплаты зарплат Первые 44 тыс. ИП получили гранты на выплаты зарплат
18:37 Попова: рост числа инфицированных COVID-19 в России остановлен Попова: рост числа инфицированных COVID-19 в России остановлен
17:33 Происхождение COVID-19 до сих пор остается загадкой Происхождение COVID-19 до сих пор остается загадкой
На поддержку российских авиакомпаний выделено 23,4 млрд рублей
На поддержку российских авиакомпаний выделено 23,4 млрд рублей
16:54 В Москве начнут массовое тестирование на иммунитет к COVID-19 В Москве начнут массовое тестирование на иммунитет к COVID-19

Узнай, страна!

17:41 В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти
В России будут построены 25 экологически чистых заводов по утилизации отходов
В России будут построены 25 экологически чистых заводов по утилизации отходов
15:01 Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID
14:22 Турция: помогая бизнесу, страна преодолевает последствия пандемии Турция: помогая бизнесу, страна преодолевает последствия пандемии
13:21 В Хабаровском крае построили первую подъездную автодорогу к «дальневосточным гектарам» В Хабаровском крае построили первую подъездную автодорогу к «дальневосточным гектарам»
13 МАЙ, 14:17 Из Подмосковья отправили первую партию медицинских кислородных концентраторов в медучреждения России Из Подмосковья отправили первую партию медицинских кислородных концентраторов в медучреждения России
13 МАЙ, 13:34 В Приморье на крупнейшей судоверфи «Звезда» спустили на воду первый в России «зеленый» танкер В Приморье на крупнейшей судоверфи «Звезда» спустили на воду первый в России «зеленый» танкер
России нужны серьезные мощности для создания вакцины от COVID-19
России нужны серьезные мощности для создания вакцины от COVID-19
13 МАЙ, 12:32 Амурская область получила разрешение на эксплуатацию первого трансграничного автомоста в Китай Амурская область получила разрешение на эксплуатацию первого трансграничного автомоста в Китай
12 МАЙ, 13:13 В Краснодарском крае реконструировали узловой центр энергопитания, увеличив его мощность почти втрое В Краснодарском крае реконструировали узловой центр энергопитания, увеличив его мощность почти втрое
12 МАЙ, 12:32 В Смоленской области открыт новый автотехцентр на базе крупного транспортно-логистического комплекса В Смоленской области открыт новый автотехцентр на базе крупного транспортно-логистического комплекса
12 МАЙ, 11:02 Из Архангельской области и Карелии запустили первые поезда для экспорта бумажной продукции в Китай Из Архангельской области и Карелии запустили первые поезда для экспорта бумажной продукции в Китай
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter