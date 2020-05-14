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33 справки для кредита на зарплату. Обещанные Путиным займы не взять
14 Мая 2020 876 0 Экономика
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Предприниматели сталкиваются с бюрократией, пытаясь взять льготные кредиты на выплату зарплат, которые им обещал президент Владимир Путин. Издание «Открытые медиа» рассказало историю совладельца завода кондитерских изделий и сети кофеен в Санкт-Петербурге «Север-Метрополь» Елены Шевченко, от которой в Сбербанке потребовали 33 документа для подачи заявки на получение кредита. В самом Сбербанке «понимают непростую ситуацию» и уже подготовили «упрощенную процедуру», которую и предложили Шевченко. В ней вместо 33 документов – 10.
Бюрократия требует справок
- Совладелица «Север-Метрополь» обратилась в Сбербанк за льготным кредитом на выплату зарплаты сотрудникам. В ответ на ее обращение банк затребовал 33 документа. В том числе: анкету проекта, финансовую отчетность, инвестиционную программу, устав фирмы, аудиторское заключение, расшифровку всех задолженностей, справки из налоговых органов, копии всех страниц паспортов физических лиц, внутренние документы и так далее.
- В течение месяца, по словам Шевченко, банк мучил ее списком, находя ошибки и отправляя собирать документы заново. Чтобы показать отличие российской бюрократии от европейской, Шевченко поделилась историей друга из Германии, у которого есть маленькая фирма по въездному туризму с восемью сотрудниками. Его компании выдали субсидию на 15 тыс. евро без какой-либо отчетности. Для этого человеку понадобилось написать одно электронное письмо в соответствующую инстанцию. Деньги он получил на следующий день.
- В отличие от России, Германия выделила существенные средства на поддержку своих граждан и компаний: 50 млрд евро для малого бизнеса и самозанятых. Остальные компании получили 156 млрд евро. Президент Путин обещал льготные кредиты под 0% на полгода еще в конце марта (на самом деле банки получают с них 4% из бюджета), а 11 мая пообещал целевые кредиты под 0% годовых для малых и средних компаний.
- Также Путин пообещал выплатить по 10 руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Это привело к тому, что портал госуслуг рухнул. За два дня пособия запросили 2 млн человек (всего могут получить 22 млн детей). Путин признал, что портал не справился с нагрузкой и попросил правительство доработать его. На эту меру президент выделил 200 млрд руб. Только за 2019 год от повышения НДС на 2%, до 20% бюджет получил 1,1 трлн руб., который правительство до сих пор не потратило. Путин обратил внимание на проблему с оформлением пособий потому, что он планирует провести электронное голосование за поддержку его конституции, а 10 тыс., которые будут выплачиваться с 1 июня, должны простимулировать людей проголосовать «за» онлайн.
- Сбербанк объяснил ситуацию с совладелицей «Север-Метрополь» порталу finanz. По словам представителей банка, тем компаниям, у которых есть зарплатные проекты в банке, кредиты выдаются в тот же день. А вот для тех, кто не обслуживается в банке, «процедура удлиняется». Но в банке понимают непростую ситуацию и уже упростили процедуру. Количество необходимых документов не превысит 10.
- На 14 мая Сбербанк одобрил кредитов на зарплату на 21,2 млрд руб. из заявок на 42 млрд.
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