33 справки для кредита на зарплату. Обещанные Путиным займы не взять 876 0 Экономика img_copyright

Предприниматели сталкиваются с бюрократией, пытаясь взять льготные кредиты на выплату зарплат, которые им обещал президент Владимир Путин. Издание «Открытые медиа» рассказало историю совладельца завода кондитерских изделий и сети кофеен в Санкт-Петербурге «Север-Метрополь» Елены Шевченко, от которой в Сбербанке потребовали 33 документа для подачи заявки на получение кредита. В самом Сбербанке «понимают непростую ситуацию» и уже подготовили «упрощенную процедуру», которую и предложили Шевченко. В ней вместо 33 документов – 10.