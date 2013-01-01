Завтра в Омске состоится конференция по внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса



2 ноября областной Конгресс-холл станет уникальной площадкой, где предприниматели обсудят актуальные вопросы экспорта в сфере осуществления внешнеэкономических сделок с ведущими российскими и зарубежными экспертами, представителями государственных структур и инфраструктурами поддержки бизнеса.

Организатором Конференции выступает Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций, совместно с областным Министерством экономики.

В программе Конференции предусмотрены тематические круглые столы: «Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий», «Сотрудничество с Китаем», «Особенности экспорта во Вьетнам, Индонезию и Сингапур», а также вебинар «Перспективы экспорта в Индию».

Напомним, что в рамках пленарной части Конференции состоится награждение победителей регионального конкурса «Лучший экспортер Омской области 2017 года» среди малых и средних предприятий региона.

Экспертами на запланированных мероприятиях выступят представители Омской таможни, Управления Россельхознадзора по Омской области, Министерства экономики Омской области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Агентства фирменного транспортного обслуживания Западно-Сибирской железной дороги и Союза «Омская торгово-промышленная палата».

Помимо участия в круглых столах каждый участник Конференции сможет получить индивидуальные консультации по вопросам финансовых и нефинансовых мер поддержки экспорта.