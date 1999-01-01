Второй завод Boeing «приземлился» в Свердловской области
Американская корпорация совместно с «ВСМПО-Ависма» открыла новый производственный комплекс Ural Boeing Manufacturing 2.0 (UBM) на территории особой экономической зоны «Титановая долина»
Объем инвестиций в строительство этого предприятия, на котором создано 230 новых рабочих мест,составил 5,5 млрд рублей.Инвесторы вкладывают средства в поставки оборудования, которые продолжатся до конца 2019 года.В перспективе в зависимости от расширения производственной программы эти поставки оборудования могут продлить до 2022 года.
ВСМПО-Ависма - основной поставщик титана для крупнейших компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Госкорпорации «Ростех» сегодня принадлежит 25 процентов акций этой компании.
ОЭЗ «Титановая долина» — одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Сегодня у нее имеется десять резидентов, которые специализируются на производстве изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, а также медицинских изделий и стройматериалов.
Свердловская область,Уральский федеральный округ
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