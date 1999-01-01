Второй завод Boeing «приземлился» в Свердловской области



Американская корпорация совместно с «ВСМПО-Ависма» открыла новый производственный комплекс Ural Boeing Manufacturing 2.0 (UBM) на территории особой экономической зоны «Титановая долина»

Первый завод Ural Boeing Manufacturing, который производит титановые детали для американских самолетов, был введен в эксплуатацию в 2009 году в Верхней Салде. К 2020 году его планируется перенести на площадку в ОЭЗ «Титановая долина», где построен второй завод, специализирующийся на производстве и черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолетов Boeing Dreamliner серии 737, 777 и 787.

Объем инвестиций в строительство этого предприятия, на котором создано 230 новых рабочих мест,составил 5,5 млрд рублей.Инвесторы вкладывают средства в поставки оборудования, которые продолжатся до конца 2019 года.В перспективе в зависимости от расширения производственной программы эти поставки оборудования могут продлить до 2022 года.

ВСМПО-Ависма - основной поставщик титана для крупнейших компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Госкорпорации «Ростех» сегодня принадлежит 25 процентов акций этой компании.

ОЭЗ «Титановая долина» — одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Сегодня у нее имеется десять резидентов, которые специализируются на производстве изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, а также медицинских изделий и стройматериалов.

Свердловская область,Уральский федеральный округ