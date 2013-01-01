Зарегистрирован товарный знак «Курская Коренская ярмарка»



Данный товарный знак уже давно является визитной карточкой Курской области и собственно самой ярмарки.

Правообладатель данного товарного знака – областное бюджетное учреждение «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка», подведомственное комитету потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области. Теперь данное учреждение имеет исключительные права на его использование.

- Прошедшая Курская Коренская ярмарка показала, что нашим предприятиям такое сотрудничество интересно, ведь продукция, обозначенная курским брендом, пользуется повышенным спросом у потребителей. Один из удачных примеров – пломбир «Коренской», который начал выпускать курский хладокомбинат. И по оценке руководства компании объём реализации продукции возрос, стали поступить заявки от региональных торговых сетей на поставку данного товара, - отметил Михаил Аксенов.

В случае заинтересованности применения товарного знака «Курская Коренская ярмарка» при выпуске своей продукции необходимо обращаться по адресу: г. Курск, ул. М.Горького, д. 65 или по телефону: (4712) 51-25-42, 51-37-46.