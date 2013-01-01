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ИЗМИР

«Замполит» на отлично оценивает работу команды тамбовского губернатора

Янв 17
Тамбовская область Центральный федеральный округ
«Замполит» на отлично оценивает работу команды тамбовского губернатора
В исследовании «Биржи губернаторов», которое накануне, 16 января, опубликовало агентство «ПолитБрокер», акции губернатора Тамбовской области Александра Никитина вновь поднимаются вверх. Закономерные причины этого отмечены в комментариях к рейтингу заместителем руководителя аппарата губернатора Тамбовской области Павлом Чернышовым:

«Рост губернатора Тамбовской области Александра Никитина в рейтинге «ПолитБрокера» имеет несколько причин. 10 января стало известно, что Александр Никитин остался в обновленном списке президентского резерва управленческих кадров. По итогам 2017 регион вошёл в число лучших по результатам социально-экономического развития территорий за 2016 год Тамбовщина получила правительственные дотации более 187 миллионов рублей.

В конце минувшего года введены в эксплуатацию крупные социальные объекты - Центр единоборств, Геронтологический центр, Тамбовская область стала единственным регионом из 15-ти, где в 2017 году завершено строительство Перинатального центра.

Успехи в экономической и социальной политике Тамбовской области стали более заметны на федеральном уровне в последние 2 года, когда регионом руководит Александр Никитин. Его чаще стали приглашать для выступлений с предложениями в правительство, федеральные ведомства.

15 января Александр Никитин выступил в Совете Федерации РФ на заседании комитета по экономической политике содокладчиком министра экономического развития Максима Орешкина и озвучил ряд предложений по вопросам исполнения регионами полномочий, переданных с федерального уровня, а также по вопросам налоговой политики. Участие тамбовского губернатора в обмене мнениями на заседании ведущего комитета Совета Федерации свидетельствует о том, что регион рассматривается в качестве опорной территории для работы по совершенствованию региональной экономической политики.

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень на всероссийском селекторном совещании, посвященном реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», отметил Тамбовскую область в пятерке лучших регионов по его организации».

Авторы проекта «Проверка связи» интернет-ресурса «Замполит» вновь высоко оценили работу аппарата губернатора Александра Никитина. Корреспонденты отметили, что удалось получить комментарий по поводу роста акций Никитина быстро и по делу. «Отличный и подробный комментарий!» - отметили они.



 
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