Заместитель губернатора Людмила Гребенькова провела заседание комиссии по организации отдыха



По информации председателя комитета по делам молодежи и туризму Владимира Гребенкина в 2018 году планируется охватить всеми формами отдыха и занятости 116097 курских детей, что на 2% больше прошлогоднего.

В регионе, как и в предыдущие годы, будут работать 22 загородных лагеря и 8 санаторных организаций. В каждом загородном лагере в летний период пройдет от 2 до 4 смен. Стоит отметить, что одновременно все лагеря способны принять 3,5 тысячи, санатории – около одной тысячи детей.

Распределение путевок осуществляется муниципальными комиссиями по детскому отдыху, в первоочередном порядке на отдых направляются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Всего в текущем году на стационарных базах, включая пришкольные лагеря, отдохнет 40 тысяч детей.

В этом году подготовка лагерей к оздоровительному сезону проходит с учетом повышенных требований к организации детского отдыха. В числе важных задач остаётся обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей, особое внимание будет уделено питанию, производству и реализации пищевых продуктов, услуг по перевозке детей.

С целью обеспечения безопасности детского отдыха на особом контроле стоят вопросы противопожарной и антитеррористической защищенности, качества медицинского обслуживания, укомплектованности оздоровительных организаций медицинскими кадрами. Приемка лагерей пройдет во второй половине мая.