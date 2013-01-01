Задолженность по имущественным налогам в Курской области на 1 мая 2018 г. снизилась на 39,1%
Об этом сообщили на совместном заседании Межведомственной рабочей группы по координации мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании областного и местных бюджетов и Межведомственной комиссии по работе с проблемными налогоплательщиками.
Главы районов рассказали о проводимой работе, позволяющей разъяснять жителям налоговое законодательство, информировать о задолженности, должникам вручают письма-уведомления. Члены комиссии выезжают на предприятия, где работают должники. Разъяснительная работа с населением ведется и через районные СМИ. Кроме того, в сельских советах организуют выездные мобильные офисы для приема граждан.
Особое внимание на заседании уделили «хроническим» должникам, которые прописаны, но не проживают в области. При поиске этих людей необходимо подключать правоохранительные органы, подчеркнул Александр Зубарев.
Проблемой является и собираемость транспортного налога. Главам районов напомнили, что в регионе ведутся работы по ремонту и строительству автодорог, владельцы транспортных средств должны своевременно вносить налоговые платежи. Вычислять недобросовестных автовладельцев в режиме реального времени с помощью комплексов КРИС-П приходится во время рейдов на дорогах, которые проводят судебные приставы и сотрудники УГИБДД.
Главный налоговик области Ирина Емельянова сообщила, что задолженность на 1 мая 2018 г. по имущественным налогам в Курской области снизилась на 39,1% ( по России - на 33,3%).
Поступления имущественных налогов в результате принудительного взыскания в 1 квартале 2018 г. в России составили 27,2%, в ЦФО- 16,7%, в Курской области - 95,3%. Это 10 место в Российской Федерации и результат в том числе работы Межведомственной комиссии.
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