Задолженность по имущественным налогам в Курской области на 1 мая 2018 г. снизилась на 39,1%



Об этом сообщили на совместном заседании Межведомственной рабочей группы по координации мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании областного и местных бюджетов и Межведомственной комиссии по работе с проблемными налогоплательщиками.

Мероприятие прошло под председательством первого заместителя губернатора области Александра Зубарева. Представители Большесолдатского, Дмитриевского, Октябрьского, Поныровского, Советского районов доложили о собираемости транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц. Во всех районах действуют комиссии по ликвидации задолженности имущественных налогов, в которые входят представители УФНС, УФССП, УГИБДД УМВД России, Росреестра, Кадастровой палаты.

Главы районов рассказали о проводимой работе, позволяющей разъяснять жителям налоговое законодательство, информировать о задолженности, должникам вручают письма-уведомления. Члены комиссии выезжают на предприятия, где работают должники. Разъяснительная работа с населением ведется и через районные СМИ. Кроме того, в сельских советах организуют выездные мобильные офисы для приема граждан.

Особое внимание на заседании уделили «хроническим» должникам, которые прописаны, но не проживают в области. При поиске этих людей необходимо подключать правоохранительные органы, подчеркнул Александр Зубарев.

Проблемой является и собираемость транспортного налога. Главам районов напомнили, что в регионе ведутся работы по ремонту и строительству автодорог, владельцы транспортных средств должны своевременно вносить налоговые платежи. Вычислять недобросовестных автовладельцев в режиме реального времени с помощью комплексов КРИС-П приходится во время рейдов на дорогах, которые проводят судебные приставы и сотрудники УГИБДД.

Главный налоговик области Ирина Емельянова сообщила, что задолженность на 1 мая 2018 г. по имущественным налогам в Курской области снизилась на 39,1% ( по России - на 33,3%).

Поступления имущественных налогов в результате принудительного взыскания в 1 квартале 2018 г. в России составили 27,2%, в ЦФО- 16,7%, в Курской области - 95,3%. Это 10 место в Российской Федерации и результат в том числе работы Межведомственной комиссии.