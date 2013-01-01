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ИЗМИР

За два месяца текущего года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья

Апр 2
Курская область Центральный федеральный округ
За два месяца текущего года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья

Это на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем выполненных работ в строительстве превысил 3,3 млрд рублей. Речь об этом шла на совещании с заместителями глав администраций районов и городских округов, курирующих строительство, которое провёл заместитель губернатора Курской области Сергей Дюмин.
Работа в этой сфере в Курской области строится в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, который поставил стратегическую общенациональную задачу, - в предстоящие годы значительно повысить доступность жилья для граждан.

- Безусловно, вопросы строительства находятся на постоянном контроле администрации Курской области и лично губернатора Александра Михайлова. Принимаются все необходимые меры, что установленные в регионе показатели выполнялись в полном объеме. Перед главами муниципальных образований стоит задача активизировать работу по введению в эксплуатацию индивидуального жилья, постановке его на кадастровый учет. В целом в марте мы планируем ввод порядка 29 тыс. кв. м жилья, - подчеркнул Сергей Дюмин.

Лучше всего с поставленными задачами в строительстве справляются в Курске, Горшеченском, Конышевском Пристенском районах. В числе отстающих названы Железногорск, Большесолдатский и Фатежский районы.

Особо внимание уделяется строительству социальных объектов. По словам Сергея Дюмина сейчас в регионе активно идут работы по возведению операционного и палатного корпусов онкологического диспансера, школ на тысячу мест в Курске и Железногорске, шести физкультурно-оздоровительных комплексов. Будет введена в эксплуатацию школа на пр. Дериглазова в Курске.

Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство четырех ФАПов в районах области, ледовой арены в Судже. Также в этом году планируется начать закладку футбольного поля в Щиграх, реконструкцию школы в пос. Горшечное.

Совместно с ПАО «Газпром» будет продолжена газификация Курской области. В этом году в регионе должно быть построено десять межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 130 км и 120 км сетей низкого давления, реконструировано АГРС в пос. Медвенка.



 
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