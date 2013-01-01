За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть



Региональное Минэкономики сообщает, что объем экспорта продукции предприятий области за девять месяцев этого года увеличился на 28,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Продолжает сохраняться положительная динамика по экспорту продукции. За девять месяцев текущего года отмечается рост внешнеторгового оборота на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сумма составила 827,1 млн. долларов США, из них на экспорт приходится 556,4 млн. долларов США. Предприятия Омской области осуществили поставки продукции химической промышленности, каучука, продовольственных товаров и сырья, машиностроительной продукции, металлов и изделий из них, а также минеральных продуктов», – поясняют в ведомстве.

Отметим, в Омской области реализуется проект, направленный на развитие международной кооперации и экспорта до 2025 года. Суть проекта заключается в стимулировании создания и развития экспортно ориентированных предприятий, развитии международной кооперации. Кроме мероприятий, реализуемых Правительством области, в регионе на базе Агентства развития и инвестиций Омской области работает региональная инфраструктурная организация − Центр поддержки экспорта Омской области, в задачи которого входит стимулирование и поддержка экспортно ориентированных предприятий путем организации их участия в зарубежных выставках, ярмарках, биржах контактов, а также обучения основам экспортной деятельности.

Образовательный проект по обучению омских компаний основам внешнеэкономической деятельности реализуется в регионе благодаря подписанному на Петербургском экономическом форуме Губернатором Омской области Александром Бурковым соглашению о сотрудничестве, цель которого помочь омским предпринимателям стать активными экспортерами.

«Внешнеторговые операции за 9 месяцев текущего года осуществлялись с партнерами из 90 стран дальнего и ближнего зарубежья. Основными торговыми партнерами Омской области стали Казахстан, Китай, Нидерланды, Беларусь, Германия, Турция, Польша, Алжир, Финляндия, Венгрия, Италия, Чехия, Италия и Узбекистан. Второе место среди торговых партнеров занимает Китай», − уточняют в региональном Минэкономики.

В настоящее время Министерством экономики области ведется работа над планом мероприятий, направленным на развитие внешнеэкономических связей, на 2019 год.