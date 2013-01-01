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За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть

Дек 25
Омская область Сибирский федеральный округ
За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть

Региональное Минэкономики сообщает, что объем экспорта продукции предприятий области за девять месяцев этого года увеличился на 28,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Продолжает сохраняться положительная динамика по экспорту продукции. За девять месяцев текущего года отмечается рост внешнеторгового оборота на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сумма составила 827,1 млн. долларов США, из них на экспорт приходится 556,4 млн. долларов США. Предприятия Омской области осуществили поставки продукции химической промышленности, каучука, продовольственных товаров и сырья, машиностроительной продукции, металлов и изделий из них, а также минеральных продуктов», – поясняют в ведомстве.

Отметим, в Омской области реализуется проект, направленный на развитие международной кооперации и экспорта до 2025 года. Суть проекта заключается в стимулировании создания и развития экспортно ориентированных предприятий, развитии международной кооперации. Кроме мероприятий, реализуемых Правительством области, в регионе на базе Агентства развития и инвестиций Омской области работает региональная инфраструктурная организация − Центр поддержки экспорта Омской области, в задачи которого входит стимулирование и поддержка экспортно ориентированных предприятий путем организации их участия в зарубежных выставках, ярмарках, биржах контактов, а также обучения основам экспортной деятельности.

Образовательный проект по обучению омских компаний основам внешнеэкономической деятельности реализуется в регионе благодаря подписанному на Петербургском экономическом форуме Губернатором Омской области Александром Бурковым соглашению о сотрудничестве, цель которого помочь омским предпринимателям стать активными экспортерами.

«Внешнеторговые операции за 9 месяцев текущего года осуществлялись с партнерами из 90 стран дальнего и ближнего зарубежья. Основными торговыми партнерами Омской области стали Казахстан, Китай, Нидерланды, Беларусь, Германия, Турция, Польша, Алжир, Финляндия, Венгрия, Италия, Чехия, Италия и Узбекистан. Второе место среди торговых партнеров занимает Китай», − уточняют в региональном Минэкономики.

В настоящее время Министерством экономики области ведется работа над планом мероприятий, направленным на развитие внешнеэкономических связей, на 2019 год.



 
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