За 4 месяца 2018 года в Орловской области на 2,3% выросло производство скота и птицы на убой

Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов на заседании областного Правительства 4 июня.

За 4 месяца текущего года сельхозтоваропроизводителями области произведено 48,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) ожидается в 2018 году в объеме 144 тыс. тонн.

Производство молока в хозяйствах всех категорий года составило 49,7 тыс. тонн.

Прослеживается положительная динамика увеличения молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях. Надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях в январе-апреле 2018 года составил 1,7 тыс. кг (102,5 % к аналогичному периоду 2017 года). Данный показатель достигнут за счет комплекса мероприятий, проведенных в 2017 году по совершенствованию отрасли, а именно улучшению кормовой базы и качества кормов, внедрения современных технологий доения и содержания, совершенствования системы воспроизводства, повышения культуры производства.