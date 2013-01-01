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За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок

Дек 10
Курская область Центральный федеральный округ
За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок

Об этом рассказала председатель регионального комитета ЗАГС Ольга Воробьева.
Из них 3185 первенцев, 448 – родились четвёртыми и последующими, а также 190 двойняшек. В этом году значительно сократилось количество детей, родившихся у матерей, не состоящих в браке. Таких малышей зарегистрировано 1396, что на 619 меньше чем в 2017 году. С начала этого года 66 маленьких курян родилось у мам в возрасте меньше 18 лет. В прошлом году эта цифра была 108.

Ольга Воробьева отметила и тот факт, что в регионе рождается мальчиков больше, чем девочек.

Самыми популярными мужскими именами остаются Артём, Иван, Дмитрий, Александр, Максим, Михаил, Кирилл, Даниил. Девочек родители все чаще называют Анастасия, Дарья, Мария, Виктория, Анна, Полина, София, а также Варвара.

Вернулась былая популярность к таким именам как Тамара, Зинаида, Людмила, Петр, Борис, Виталий, Демьян, Игнатий, Прохор, Герман, Роберт. Есть и экстравагантные имена: Добромир, Гордей, Ладомира, Дарьяна, Славяна, Устинья, Святослава.

С начала этого года в регионе зарегистрировано более шести тысяч браков. Ольга Воробьева отметила существенное повышение возраста вступления в брак.

– Если 10 лет назад большинство девушек выходили замуж до 25 лет, то сейчас таких чуть больше трети. Похожая ситуация и у мужчин, которые предпочитают начинать семейную жизнь после 30-ти лет, - говорит она.

Возможности брачного возраста безграничны: в этом году зарегистрирован брак, заключенный между 82-летним мужчиной и 73-летней женщиной.



 
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