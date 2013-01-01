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Высокоскоростной интернет дойдет до каждого населенного пункта Тамбовской области

Авг 23
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Высокоскоростной интернет дойдет до каждого населенного пункта Тамбовской области

В течение 2019-2021 годов будет подключено около 900 социально значимых учреждений и организаций к сети интернет на высоких скоростях – оптическими, радиорелейными каналами связи. В частности, в этом году будут подключены 232 объекта.
На днях стали известны итоги конкурса Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по реализации на территории Тамбовской области федерального (регионального) проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Согласно нему, госконтракт на подключение к сети интернет посредством высокоскоростных каналов связи (волоконно-оптические линии) социально значимых объектов региона выиграла ПАО «МТС». И сегодня в администрации области состоялась рабочая встреча с представителями компании.

Вопросы реализации проекта на Тамбовщине обсудили начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации области Андрей Стрельцов, начальник отдела по работе с государственными заказчиками ПАО «МТС» Максим Ананченко и директор филиала ПАО «МТС» в Тамбове Александр Мудрецов.

Из федерального бюджета на реализацию проекта выделено около 750 миллионов рублей. В рамках него в течение 2019-2021 годов будет подключено около 900 социально значимых учреждений и организаций к сети интернет на высоких скоростях – оптическими, радиорелейными каналами связи. В частности, в этом году будут подключены 232 объекта.

- Речь идет о подключении ФАПов, школ, органов местного самоуправления. Фактически интернет дойдет до каждого населенного пункта. В результате чего будут созданы условия и для подключения к высокоскоростному интернету населения, организаций, индивидуальных предпринимателей. Реализация этого проекта позволит, прежде всего, в сельской местности улучшить качество покрытия и доступность высокоскоростного интернета, - подчеркнул начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации области Андрей Стрельцов.

Объем работ, запланированных на этот год, будет выполнен к 1 декабря.

Тамбовская область успешно решает проблему устранения цифрового неравенства. На этом делает особый акцент и глава администрации области Александр Никитин.

- Образ новой Тамбовщины – образ инновационного региона, который способен продвигать и воплощать самые передовые идеи, где созданы комфортные условия для жизни и развития, – подчеркивает Александр Никитин.

Поэтому для реализации «цифровой трансформации» Тамбовской области, о которой говорилось не раз, подключение населенных пунктов и социально значимых объектов к сети интернет посредством высокоскоростных каналов связи особенно важно.



 
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