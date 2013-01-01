Врио Губернатора посетил площадку хоккейного корта в п. Долгое

В декабре 2016 года на данные средства было установлено необходимое оборудование для поддержания поверхности искусственного льда, конструкции ограждения, зрительские места. Для обслуживания корта переданы льдозаливочная и бортоподрезная машины.

Хоккейный корт является муниципальной собственностью и закреплен за Детско-юношеской спортивной школой.

Данное учреждение посещают 180 обучающихся. Здесь работают кружки восточных единоборств, тяжелой атлетики, волейбола, спортивного танца, гимнастики. В 2016 году школа в качестве спонсорской помощи получила лыжи, татами, форму для занятий спортом, в том числе хоккеем.

Андрей Клычков отметил большую роль спорта в формировании здорового образа жизни, подчеркнув, что подобные объекты являются залогом дальнейшего социально-экономического развития села.

Также глава региона возложил цветы к воинскому мемориалу и братской могиле на аллее Победы в п. Долгое.