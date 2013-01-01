Врио Губернатора посетил площадку хоккейного корта в п. Долгое
В декабре 2016 года на данные средства было установлено необходимое оборудование для поддержания поверхности искусственного льда, конструкции ограждения, зрительские места. Для обслуживания корта переданы льдозаливочная и бортоподрезная машины.
Хоккейный корт является муниципальной собственностью и закреплен за Детско-юношеской спортивной школой.
Данное учреждение посещают 180 обучающихся. Здесь работают кружки восточных единоборств, тяжелой атлетики, волейбола, спортивного танца, гимнастики. В 2016 году школа в качестве спонсорской помощи получила лыжи, татами, форму для занятий спортом, в том числе хоккеем.
Андрей Клычков отметил большую роль спорта в формировании здорового образа жизни, подчеркнув, что подобные объекты являются залогом дальнейшего социально-экономического развития села.
Также глава региона возложил цветы к воинскому мемориалу и братской могиле на аллее Победы в п. Долгое.
2 Фев 2018, Администрация Орловской области / Орловская область
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