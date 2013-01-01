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Врио Губернатора Андрей Клычков встретился с активом Должанского района

Фев 2
Орловская область Центральный федеральный округ
Врио Губернатора Андрей Клычков встретился с активом Должанского района
Наиболее остро в районе стоит проблема качественного здравоохранения: наблюдается недостаток автомобилей скорой медпомощи, дефицит врачебных кадров, ряду учреждений отрасли необходим ремонт.

Андрей Клычков отметил, что автомобилями скорой помощи район будет обеспечен в первоочередном порядке при первой же возможности. Будет рассмотрено и предложение по возобновлению деятельности родильного отделения.

По его словам, также среди первоочередных задач, которые предстоит решить, строительство ФАПов, капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.

Отвечая на вопрос о строительстве автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием, связывающей населенные пункты Должанского района и Курской области, глава региона сообщил, что просьба поддержать проект направлена в адрес ПАО «Газпром», на балансе подразделения которого находится объект.

Кроме того, была поднята тема использования местных карьеров со щебнем и песком для муниципальных нужд. В соответствии с законодательством пользователями недр могут быть только субъекты предпринимательской деятельности. Ситуацию может урегулировать оформление карьеров, однако эта процедура требует больших затрат.

Врио Губернатора призвал орловцев активнее пользоваться возможностями Портала «Обращаем внимание», смело обозначать волнующие их темы.

Кроме того, глава региона подчеркнул важность развития туризма на Орловщине.

К местным жителям он обратился с призывом принимать активное участие в предстоящих выборах Президента РФ, заявив, что от их результатов зависит развитие нашего региона и всей страны.

Во встрече с гражданами также принял участие Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального Правительства.



 
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