Время цифровой трансформации: в Омском регионе в феврале состоится IV Международный ИТ-форум



IV Международный форум информационных технологий пройдет в Омске с 5 по 9 февраля. Главным трендом форума в этом году станет цифровая трансформация регионов. Ведь Омский ИТ-форум - это не только площадка для демонстрации достижений в ИТ-сфере, но и реальная возможность совместными усилиями ИТ-сообщества, власти и бизнеса развивать и внедрять информационные технологии в профессиональной и повседневной жизни.

Организаторами Форума выступают Правительство Омской области, региональное Агентство развития и инвестиций, «ИТ-Кластер Сибири».

Главное ИТ-событие региона развернет свою работу сразу на двух площадках – в областном Конгресс-холле и Омском велоцентре.

Начнется Форум фестивалем «РОБОФЕСТ - ОМСК», который состоится с 5 по 6 февраля на площадке Омского велоцентра, где лучшие участники научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет представят свои разработки в робототехнике. Также запланированы разнообразные квесты, беспроигрышные лотереи, интерактивные площадки и ярмарка инженерных профессий «Технарь 2019».

Деловая часть ИТ-форума пройдет в областном Конгресс-холле с 7 по 9 февраля и будет включать в себя следующие тематические секции: «Цифровая медицина», «Цифровая энергетика», «Цифровое производство», «Умный город», «Информационная безопасность», «Интернет-маркетинг» и другие. На Форум приглашены известные спикеры и гости: вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев, директор и владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко, директор по региональной политике компании «Цифровая экономика» Александр Зорин. Ряд мероприятий посетят Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области Александр Бурков и Мэр города Омска Оксана Фадина.

Так, в рамках ИТ-форума состоится мероприятие международного уровня - конференция «ИТ в образовании». Конференция собирает на одной площадке педагогов всех ступеней образования - от дошкольного до высшего, заинтересованных во внедрении инноваций в учебный процесс. Также в программе запланированы мастер-классы, конкурс «ИТ-учитель года» и встречи руководителей образовательных организаций.

Зарегистрироваться на интересующие мероприятия, ознакомиться с программой и быть в курсе свежих новостей о ходе подготовки к ИТ-форуму можно на сайте.