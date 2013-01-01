Впервые в России методом 3D-печати изготовлен опытный образец рабочего колеса для электронасоса



Работы выполнены специалистами института технологии поверхности и наноматериалов АО «НПО «ЦНИИТМАШ», который входит в холдинг «Атомэнергомаш»

Образец детали для промышленного насоса произвели по заказу АО «ОКБМ Африкантов» на созданном в ЦНИИТМАШ первом российском 3D-принтере SLM для изготовления металлических изделий. Впервые был применён металлический порошок отечественного производства, который имеет специальную форму и фракцию для качественного сплавления.

«В процессе этой работы мы поняли, что наша установка и наши специалисты готовы к таким нестандартным задачам, к настолько сложной геометрии детали. Теперь речь пойдёт о повышении точности изготовления изделия и получении прочностных механических характеристик, соответствующих характеристикам используемого сплава», - подчеркнул директор АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Владимир Береговский.

Образец, отпечатанный по технологии ЦНИИТМАШ, пройдёт осмотр и рентгенографию в ОКБМ Африкантов. Специалисты оценят его плотность, однородность и другие характеристики, а затем в ЦНИИТМАШ изготовят второе колесо и испытают на стендах в ОКБМ.

До сих пор производство подобной машиностроительной продукции традиционным способом остается весьма длительным и трудоемким процессом. По оценкам экспертов, внедрение 3D-печати позволит в несколько раз сократить время изготовления крупных металлических деталей со сложной геометрией.

Москва, Центральный федеральный округ