Впервые в России методом 3D-печати изготовлен опытный образец рабочего колеса для электронасоса
Работы выполнены специалистами института технологии поверхности и наноматериалов АО «НПО «ЦНИИТМАШ», который входит в холдинг «Атомэнергомаш»
«В процессе этой работы мы поняли, что наша установка и наши специалисты готовы к таким нестандартным задачам, к настолько сложной геометрии детали. Теперь речь пойдёт о повышении точности изготовления изделия и получении прочностных механических характеристик, соответствующих характеристикам используемого сплава», - подчеркнул директор АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Владимир Береговский.
Образец, отпечатанный по технологии ЦНИИТМАШ, пройдёт осмотр и рентгенографию в ОКБМ Африкантов. Специалисты оценят его плотность, однородность и другие характеристики, а затем в ЦНИИТМАШ изготовят второе колесо и испытают на стендах в ОКБМ.
До сих пор производство подобной машиностроительной продукции традиционным способом остается весьма длительным и трудоемким процессом. По оценкам экспертов, внедрение 3D-печати позволит в несколько раз сократить время изготовления крупных металлических деталей со сложной геометрией.
Москва, Центральный федеральный округ
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