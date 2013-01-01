Возможности пермской «Россомахи» испытают в песках аравийских пустынь



В первый день Международного инвестиционного форума «Annual – Investment Meeting 2018» в Дубае меморандум о взаимодействии подписали руководители ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» и Lootah Group of companies (ОАЭ)

Подписи под соглашением 9 апреля поставили президент LOOTAH Group of companies Ибрахим Аль-Лутах и председатель совета директоров «ROSSET» (ОАО «Краснокамский завод металлических сеток») Эдуард Хайруллин.

Стороны договорились, что испытают в песчаной местности продукцию пермского предприятия - мобильное дорожное покрытие вертолетной площадки «Росомаха» и в случае успеха создадут совместное производство этой каркасной сетки.

Делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым впервые принимает участие в инвестиционном форуме «Annual – Investment Meeting».

В состав делегации вошли руководители ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», компаний ITPS и TESSO, НПО «Искра», АО «Пермснабсбыт» и другие. Часть их них уже успела побывать с пермской бизнес-миссией в Дубае в начале этого года, часть впервые представила свою продукцию и разработки арабским инвесторам.

На стенде Пермского края представлены инвестиционные проекты в сфере промышленности, инфраструктуры и девелопмента. Пермские бизнесмены рассчитывают найти в ОАЭ надежных партнеров среди 19 тысяч участников форума в Дубае из 141 страны мира.

Пермская область, Приволжский федеральный округ