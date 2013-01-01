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Вологодский бизнес поставил «отлично» организации выставки «СРМ. Премьера моды в Москве - 2019."

Мар 19
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
Вологодский бизнес поставил «отлично» организации выставки «СРМ. Премьера моды в Москве - 2019."

Вологодский бизнес поставил «отлично» организации выставки «СРМ. Премьера моды в Москве - 2019. ВЕСНА», прошедшей в Москве С 25 по 28 февраля четыре производителя льняной одежды и изделий из Вологды приняли участие в Collection Première Moscow (CPM 2019). Завершился 32-й сезон CPM – ключевого делового события индустрии моды России и Восточной Европы. Для презентации коллекций осень-зима 2019/20 в московском «Экспоцентре» собралось 1418 дизайнерских торговых марок из 35 стран мира, за четыре дня выставку по
Коллективный стенд вологодских предприятий организован Вологодской торгово-промышленной палатой и АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области».

Президент Вологодской ТПП Галина Телегина отметила большой потенциал, который дает участие в данных мероприятиях. -«Эта ведущая выставка в сфере легкой промышленности очень востребована байерами и оптовыми заказчиками из России и стран СНГ, она является эффективным инструментом продвижения продукции для вологодских производителей и выхода на новые рынки сбыта. Нам было очень важно представить легкую промышленность из Вологды на ней», – пояснила Галина Дмитриевна.

Вниманию публики были представлены около 40 модных показов известных торговых марок одежды, презентация трендов развития отрасли экспертами в области моды и программа семинаров Russian Fashion Retail Forum, рассчитанная на профессиональных байеров и экспонентов. Насыщенная деловая программа, проходящая на протяжении всех четырех выставочных дней, подтвердила значимость данного события для индустрии моды.

Вологодские компании успешно показали себя на выставке: представили посетителям СРМ необычные дизайнерские решения и продемонстрировали новые коллекции, предложили большой ассортимент продукции и выгодные условия сотрудничества, получили обратную связь. Особый интерес вологодская льняная продукция вызвала у оптовых покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ставропольского края, Челябинской области, Крыма, Сибири и Дальнего Востока, Казахстана и др. За время работы на выставке участники вологодского стенда получили более 200 контактов заинтересованных в сотрудничестве организаций и порядка 55 предварительных заявок-заказов. В результате укрепились партнерские отношения с существующими клиентами и проведены переговоры для заключения новых контрактов, получен неоценимый опыт участия в международных выставках В2В типа высокого класса.

«В ходе выставки мы поняли, что интерес к производству одежды изо льна не утих, а, напротив, набирает обороты с новой силой в условиях высокой рыночной конкуренции. Русские традиции подкреплены качеством и новизной дизайнерских решений, что дает нам право достойно представлять вологодского производителя на мировом уровне!», – прокомментировала Людмила Малованина, руководитель Центра поддержки экспорта АНО «РЦПП ВО».

Данное мероприятие было реализовано в рамках государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2020 годы» при поддержке Департамента экономического развития Вологодской области и АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области».



 
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