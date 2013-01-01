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Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий

Фев 18
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий

Вологодская торгово-промышленная палата готовит к выпуску каталог «Возможности кооперации промышленных предприятий Вологодской области», приуроченный к году промышленности.
В уникальном издании будут представлены производственные возможности промышленных предприятий нашего региона, выпускаемая ими продукция, используемое оборудование и применяемые системы качества, контактные данные и другая полезная информация, необходимая для получения новых заказов, дозагрузки свободных мощностей, расширения рынков сбыта и приобретения новых деловых партнеров на территории Вологодской области и за ее пределами.

Каждая организация, которая подходит под критерии каталога-это металлургия и химия, машиностроение и металлообработка; электротехника и электроника;производство компонентов, деталей, изделий из резины и полимеров; услуги промышленного назначения (разработка конструкторской и технологической документации, монтаж и сборка, измерения и контроль, испытания, автоматизация и др.) сможет разместить информацию о себе бесплатно.

Каталог получат промышленные предприятия и профильные объединения Вологодской области и соседних регионов России. Кроме того, электронная версия каталога будет размещена на ресурсах системы Торгово-промышленных палат, Национального партнерства развития субконтрактации, Агентства Городского Развития, Инвестиционного агентства «Череповец» и электронной платформе бизнес-кооперации bk.agr-city.ru.

Выпустить каталог планируется к концу марта месяца, его презентация пройдет на одном из крупных бизнес-мероприятий Вологодской ТПП.

Условия бесплатного участия: для размещения информации о Вашем предприятии в каталоге необходимо заполнить и направить анкету на электронную почту – kia@vologdatpp.ru.



 
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