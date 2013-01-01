Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом



23 июля в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику – Дню работника торговли, состоялась торгово-закупочная сессия компании «Лента». Встреча состоялась на площадке Вологодской торгово-промышленной палаты.

Более 30 поставщиков молочной и мясной продукции, яиц, овощей и фруктов, и других продовольственных товаров представили свою продукцию для заключения контрактов о сотрудничестве. На сегодняшний день «Лента» сотрудничает с порядка 30 производителями из Вологодской области, поставляющими в магазины компании более 250 наименований товаров, часть которых продается и в соседних регионах.

Взаимодействие с «Лентой», как одной из крупнейших компаний в секторе розничной торговли, позволяет поставщикам расширять производственные мощности, а современная и эффективная логистическая сеть ритейлера обеспечивает местному производителю доступ к новым рынкам сбыта продукции на территории России. Проводя встречи с локальными поставщиками и производителями, «Лента», прежде всего, стремится помочь компаниям конкурировать и развиваться на федеральном уровне, благодаря постоянному развитию сети.

«Все федеральные торговые сети, которые работают на территории нашей области, имеют в своем ассортименте вологодскую продукцию и стремятся увеличить объемы ее реализации. Причинами этого являются, во-первых, ориентация потребительских предпочтений вологжан на местного поставщика, а, во-вторых, успешная реализация на территории области проекта «Настоящий Вологодский продукт» - гаранта качества местного продовольствия.

Представители пищевой и перерабатывающей промышленности области смогли напрямую пообщаться с категорийными менеджерами компании «Лента» и наметить пути дальнейшего взаимодействия» - прокомментировал начальник управления торговли, заместитель начальника Департамента экономического развития Вологодской области Дмитрий Антонов.