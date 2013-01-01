Вологодские бенды под защитой. В России принят закон о защите региональных брендов



Закон о региональных брендах приняла Государственная Дума. Речь идет о введении в Гражданский кодекс нового объекта интеллектуальных прав - «географическое указание». Это обозначение позволит идентифицировать товар и территорию конкретного географического объекта.

«Башкирский мед, краснодарский чай, тульский пряник, вологодское масло или кружево - уникальные бренды есть в каждом регионе. Но защитить их нелегко. Нашим маслоделам, например, пришлось несколько лет в судах доказывать, что «Вологодское масло» можно делать только на Вологодчине. Теперь на помощь придет прямая норма закона: желающие использовать раскрученное географическое название для своего продукта, обязаны будут его изготавливать (или осуществлять важную часть производства) на территории этого региона», - прокомментировал депутат Государственной Думы от Вологодской области Алексей Канаев.

«Географическое указание» признается и охраняется на основании государственной регистрации, которая будет осуществляться Роспатентом. Зарегистрировать бренд смогут физические и юридические лица, ассоциации и союзы. Исключительное право на географическое указание действует в течение 10 лет со дня подачи заявки в Роспатент. При этом срок можно продлить по заявлению правообладателя - каждый раз на 10 лет, сообщает ТАСС.

"Это позволит законодательно защитить отечественные и наши вологодские бренды, такие как «Вологодское кружево» и «Вологодское масло», - также прокомментировала президент Вологодской ТПП Галина Телегина. -Такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время – наименованием места происхождения товара (НМПТ), однако будет иметь более простую регистрацию, что является хорошим фактором для потенциальных правообладателей."

По материалам: investregion35.ru, duma.gov.ru