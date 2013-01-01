Вологодская ТПП проведет семинар для организаций работающих с прекурсорами.



Сегодня тема организации работы с прекурсорами очень актуальна, так как происходит увеличение количества нарушений и привлечения к ответственности организаций, работающих с прекурсорами. Кроме того, нарушения правил оборота и хранения прекурсоров влекут за собой административные штрафы до 200 тысяч рублей.

Вологодская ТПП 18 октября проводит информационно-правовой день на тему: "Организация работы с прекурсорами. Риски привлечения к ответственности".

Спикер семинара Управление по контролю за оборотом наркотиков, именно они проводят проверки, поэтому смогут сказать, что они проверяют и на что обращают внимание при их проведении. На данный момент формируется план проверок на 2019 год, поэтому Вам именно сейчас нужно узнать изменения законодательства и требования к работе с прекурсорами.

На семинаре вы узнаете: Что нужно знать организации, работающей с прекурсорами, чтобы избежать штрафов? Какие существуют требования к хранению и учету прекурсоров? Как быть готовыми к проверкам контролирующих органов?

Регистрация: Арзубова Ирина

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