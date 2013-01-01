

В Вологде состоялся IV Международный совет по кооперации, организованный Правительством Вологодской области, Вологодской торгово-промышленной палатой, Департаментом экономического развития Вологодской области и АНО «Мой бизнес».

Вологодская ТПП и Экспоцентр обсудили сотрудничество на 2020 год

В Вологде состоялся IV Международный совет по кооперации, организованный Правительством Вологодской области, Вологодской торгово-промышленной палатой, Департаментом экономического развития Вологодской области и АНО «Мой бизнес».

С сообщением на тему «Выставочно-конгрессные мероприятия как эффективный инструмент развития международной кооперации и продвижения на экспорт» на пленарном заседании выступил заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Владимир Губернаторов.

Он рассказал об обширной выставочной программе и подчеркнул, что многие задачи по развитию сотрудничества с зарубежными партнерами и расширению рынка можно успешно решать на крупных отраслевых выставках «Экспоцентра». Широкие возможности по установлению новых партнерских связей предоставляют и проходящие на выставках мероприятия в рамках их деловых программ.

Аудитория с особым интересом ознакомилась с практикой работы «Экспоцентра» по формированию региональных коллективных стендов. В этом году Вологодская область была представлена коллективными стендами на пяти выставках «Экспоцентра». Участниками этих стендов стали 35 предприятий малого бизнеса.

Возможности для малого бизнеса развивать контакты с российскими и зарубежными партнерами были также показаны на примере новой программы сотрудничества «Экспоцентра» с территориальными ТПП и центрами поддержки предпринимательства.

В ходе работы Совета состоялись переговоры с руководством Вологодской ТПП и АНО «Мой бизнес» о расширении программы сотрудничества с «Экспоцентром» на 2020 год, а также переговоры с представителями ряда компаний об их участии в выставках.