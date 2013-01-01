Вологодская торгово-промышленная палата выпустила промышленный Каталог по Вологодской области



В уникальном издании представлена подробная информация о возможностях промышленных предприятий нашего региона, необходимая для установления надежного сотрудничества. Аудитория каталога – промышленные предприятия (металлургия и химия, машиностроение и металлообработка, электротехника и электроника, производство из резины и полимеров) и сфера услуг промышленного назначения (разработка конструкторской и технологической документации, измерения и контроль, испытания, монтаж и сборка).

Каталог через курьерскую рассылку получат промышленные предприятия и профильные объединения Вологодской области и соседних регионов России. Кроме того, электронная версия каталога размещена на ресурсах системы Торгово-промышленных палат, Национального партнерства развития субконтрактации, Агентства Городского Развития, Инвестиционного агентства «Череповец» и электронной платформе бизнес-кооперации bk.agr-city.ru. Каждый участник каталога получат печатный экземпляр каталога бесплатно.

Ссылка на скачивание электронной версии Каталога

http://vologda.tpprf.ru/upload/iblock/ea4/ea47f5bee2a..

-"Каталог «Возможности кооперации промышленных предприятий» 2019 – это площадка, которая должна послужить на благо бизнеса в получении деловых связей, поиске партнеров и клиентов. Надеемся, что представленная информация приведет нас к положительным результатам в повышении узнаваемости изделий, производимых в Вологодской области,"- отметила в своем вступительном слове президент Вологодской ТПП Галина Телегина,- " Вологодская торгово-промышленная палата представляет Вам Каталог промышленных предприятий Вологодской области, который содержит самую точную и достоверную информацию на момент выхода издания в свет. В этом Каталоге представлены как малые, так средние и крупные предприятия области, выпускающие промышленную продукцию. Генеральным партнером выступило ПАО «Северсталь». Выражаем глубокую признательность за поддержку и постоянное сотрудничество."

С нами ваш бизнес на высоте и в безопасности, в добрый путь!

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