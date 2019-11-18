Во Владивостоке ученые разработали прочный нано-бетон для заливки при отрицательных температурах



Во Владивостоке инженеры Военного учебного центра Дальневосточного федерального университета (ВУЦ ДВФУ) совместно с коллегами из Российского университета дружбы народов (РУДН) разработали бетонную смесь с нанодобавками, строить из которой можно в условиях очень влажного климата и при температурах до минус пяти градусов. Здания, построенные из такого материала, не потребуют капитального ремонта в течение 50 лет. Заливка бетона при отрицательных температурах — прорыв в строительной индустрии.

Характеристики новой нано-бетонной смеси в целом превосходят нормативные требования. При этом свойства бетона останутся неизменными на протяжении 50 лет. Добиться таких показателей ученым удалось благодаря добавлению в бетонный раствор инновационного модифицирующего компонента — гиперпластификатора, свойства которого улучшены с помощью нанотехнологий.

Испытания в реальных условиях показали, что смесь быстро схватывается, бетонный камень получается более плотным, без комкования и обладает меньшей пористостью, чем у обычных бетонов. При этом в смеси использовали до 40% меньше воды, что повышает прочность и плотность бетонного камня.

Полученный бетон с гиперпластификатором можно использовать для возведения гражданских конструкций высотой до 10 этажей в условиях высокой влажности, что делает разработку особенно актуальной при проведении строительных работ в приморской климатической зоне Дальнего Востока.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ