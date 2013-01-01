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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

Во Владивостоке подняли государственный флаг РФ на новом контейнеровозе ледового класса

Ноя 22
Москва Центральный федеральный округ
Во Владивостоке подняли государственный флаг РФ на новом контейнеровозе ледового класса

Во Владивостоке ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания транспортной группы FESCO) приняло в состав флота контейнеровоз ледового класса «ФЕСКО Монерон», подняв на судне государственный флаг России. Новое судно, соответствующее стандартам, необходимым для работы в северной части Охотского моря в зимний период, будет работать на линии Владивосток — Магадан.
Новый контейнеровоз вместимостью 822 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) будет эксплуатироваться на каботажном сервисе «ФЕСКО Магадан Лайн» (ФМЛ), где уже работают два судна ледового класса Arc4.

Судно получило названо в честь одноименного острова вблизи Сахалина, который был открыт экспедицией Лаперуза и назван в честь его сподвижника Поля Монерона.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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