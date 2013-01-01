Во Владивостоке подняли государственный флаг РФ на новом контейнеровозе ледового класса



Во Владивостоке ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания транспортной группы FESCO) приняло в состав флота контейнеровоз ледового класса «ФЕСКО Монерон», подняв на судне государственный флаг России. Новое судно, соответствующее стандартам, необходимым для работы в северной части Охотского моря в зимний период, будет работать на линии Владивосток — Магадан.

Новый контейнеровоз вместимостью 822 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) будет эксплуатироваться на каботажном сервисе «ФЕСКО Магадан Лайн» (ФМЛ), где уже работают два судна ледового класса Arc4. Судно получило названо в честь одноименного острова вблизи Сахалина, который был открыт экспедицией Лаперуза и назван в честь его сподвижника Поля Монерона. Приморский край, Дальневосточный федеральный округ

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