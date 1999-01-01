Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»



Эти корабли, разработанные конструкторами ОАО «КБ «Вымпел» в Нижнем Новгороде, сегодня серийно производятся на Зеленодольском заводе им. Горького, на Восточной верфи и рыбинском ССЗ «Вымпел».

Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения получил уже пятый корабль этого проекта. Первый противодиверсионный катер (ПДКТ) проекта 21980 был заложен в 2008 году и уже через год он был спущен на воду в Зеленодольске. К концу 2018 года в составе ВМФ РФ находилось 12 катеров «Грачонок» , базирующихся на Черноморском, Северном, Балтийском, Каспийском флотах.

Несмотря на свои довольно скромные размеры - водоизмещение 138 тонн, длина 31 метр, осадка 1,85 метра – катера «Грачонок» способны решать целый комплекс боевых задач и уверенно защищать пункты базирования флота от подводных диверсионно-террористических сил и средств. На катерах установлены крупнокалиберные пулеметы, противодиверсионные гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы.

В состав оборудования катеров этого проекта входит автоматизированный комплекс связи АКС Р-779-9, многофункциональный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201М3, интегрированная мостиковая система ИМС «Мостик-21980», гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств МГ-757 «Анапа».

Для выполнения боевых задач экипаж катера может задействовать и поисково-обследовательский комплекс «Кальмар», который позволяет исследовать дно на глубинах до 200 метров, а также подводный телеуправляемый аппарат ТНПА «Фалкон» разработанный компанией Saab Seaeye Co.LTD, способный достигать глубин в 300 метров.

Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет производить поиск подводных объектов, в том числе малозаметных, таких, как боевые пловцы.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ