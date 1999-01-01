Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ЯНВ, 15:44 МСК
USD (ЦБ)    67,1920
EUR (ЦБ)    77,0692

14 ЯНВ, 15:44 МСК
USD (ЦБ)    67,1920
EUR (ЦБ)    77,0692

Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»

Янв 14
Москва Центральный федеральный округ
Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»

Эти корабли, разработанные конструкторами ОАО «КБ «Вымпел» в Нижнем Новгороде, сегодня серийно производятся на Зеленодольском заводе им. Горького, на Восточной верфи и рыбинском ССЗ «Вымпел».
Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения получил уже пятый корабль этого проекта. Первый противодиверсионный катер (ПДКТ) проекта 21980 был заложен в 2008 году и уже через год он был спущен на воду в Зеленодольске. К концу 2018 года в составе ВМФ РФ находилось 12 катеров «Грачонок» , базирующихся на Черноморском, Северном, Балтийском, Каспийском флотах.

Несмотря на свои довольно скромные размеры - водоизмещение 138 тонн, длина 31 метр, осадка 1,85 метра – катера «Грачонок» способны решать целый комплекс боевых задач и уверенно защищать пункты базирования флота от подводных диверсионно-террористических сил и средств. На катерах установлены крупнокалиберные пулеметы, противодиверсионные гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы.

В состав оборудования катеров этого проекта входит автоматизированный комплекс связи АКС Р-779-9, многофункциональный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201М3, интегрированная мостиковая система ИМС «Мостик-21980», гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств МГ-757 «Анапа».

Для выполнения боевых задач экипаж катера может задействовать и поисково-обследовательский комплекс «Кальмар», который позволяет исследовать дно на глубинах до 200 метров, а также подводный телеуправляемый аппарат ТНПА «Фалкон» разработанный компанией Saab Seaeye Co.LTD, способный достигать глубин в 300 метров.

Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет производить поиск подводных объектов, в том числе малозаметных, таких, как боевые пловцы.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
14 Янв:
11 Янв:
11 Янв:
Центральный федеральный округ:
11 Янв:
11 Янв:
11 Янв:
РОССИЯ:
14 Янв:
10 Янв:
10 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара
Экономика 1

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Узнай, страна

Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»

Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»

В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак»

В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак»

В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников

В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников

Новости СМИ

Новости дня

15:28 Россияне впервые за долгое время сократили расходы на Новый год Россияне впервые за долгое время сократили расходы на Новый год
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:46 Электробусы вышли на маршрут №83 на востоке Москвы Электробусы вышли на маршрут №83 на востоке Москвы
14:19 В МЧС дали рекомендации по купанию в проруби В МЧС дали рекомендации по купанию в проруби
14:01 Аноним сообщил о минировании московских аэропортов Домодедово и Внуково Аноним сообщил о минировании московских аэропортов Домодедово и Внуково
13:38 Белоруссия планирует расширять с США дипломатическое сотрудничество Белоруссия планирует расширять с США дипломатическое сотрудничество
13:02 Скончался российский физик первооткрыватель гравитационных волн Михаил Городецкий Скончался российский физик первооткрыватель гравитационных волн Михаил Городецкий
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
12:30 Сбербанк увеличил ставки по ипотеке Сбербанк увеличил ставки по ипотеке

Узнай, страна!

14:43 Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта» Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
13:59 Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок» Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»
12:06 В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак» В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак»
11 ЯНВ, 15:39 В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников
10 ЯНВ, 17:03 В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112» В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter