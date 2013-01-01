Во Владивостоке дан старт созданию российско-индийского алмазного кластера



Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный директор компании «КГК ДВ» Рамани Витхалбхай (Индия) подписали соглашение о создании в регионе алмазного центра на базе действующей фабрики по огранке алмазов. Инвестиции индийской стороны составят 1,5 млрд рублей. Будет создано 50 новых рабочих мест. Проектом также предусмотрено создание алмазной биржи.

Проект включает строительство специализированного комплекса, в котором одновременно разместятся несколько гранильных производств, горнорудная компания «АЛРОСА», Гохран России и таможня, которые будут работать по принципу единого алмазного кластера.

В алмазном центре будет создана вся необходимая инфраструктура для размещения гранильных производств. Действующую фабрику реконструируют и расширят, что позволит удвоить ее мощность.

Резидент Свободного порта Владивосток — индийская группа компаний «KGK», известная во всем мире как крупнейший производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ