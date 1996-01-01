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Во Владимирской области запустили производство стальных панельных радиаторов отопления

Дек 24
Москва Центральный федеральный округ
Во Владимирской области запустили производство стальных панельных радиаторов отопления

Новое предприятие торгово-производственного холдинга «Русклимат», которое вошло в структуру промышленного кластера «ИКСЭл» в городе Киржач, будет ежегодно выпускать 1,2 млн приборов и уже в 2019 году обеспечит четверть российского рынка стальных панельных радиаторов.
Согласно «Национальному рейтингу технопарков России» созданный в 2014 году кластер «ИКСЭл» занимает лидирующие позиции по показателям производительности труда и эффективности экономической деятельности резидентов технопарка.

В развитие производства климатического оборудования в этом кластере "Русклимат" инвестировал в общей сложности свыше 5 млрд рублей. Здесь уже выпускают алюминиевые и биметаллические радиаторы, тепловую технику и вентиляционное оборудование. В создание нового производства радиаторов из стали под брендом Royal Thermo инвестировано более 1 млрд рублей. Вся продукция успешно прошла процедуру обязательной сертификации и соответствует требованиям российских ГОСТов.Уровень локализации производства составляет более 95 процентов. На новом предприятии создано 150 новых рабочих мест, обеспечена полная автоматизация производства, внедрены системы менеджмента качества и экологического менеджмента.

По мнению руководства холдинга, комплексный подход к организации производства позволит «Русклимату» в краткосрочной перспективе стать лидером на рынке отопительных приборов Евразийского экономического союза.

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» — международная компания, концентрирующая опыт ведущих мировых производителей индустрии климата, потенциал конструкторских бюро и лабораторий индустриального дизайна. На рынках России, стран СНГ и Балтии ТПХ «Русклимат» работает с 1996 года. Промышленная группа Royal Thermo специализируется на производстве продукции для систем отопления и за 16 лет присутствия на российском рынке реализовала более 30 млн. изделий.

Владимирская область, Центральный федеральный округ



 
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