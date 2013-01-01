Во Владимирской области запустили первый рельсовый междугородный автобус по железной дороге



Во Владимирской области Горьковская железная дорога (ГЖД) запустила первый рельсовый автобус по маршруту Муром — Ковров. Новый вид подвижного состава, состоящий из двух моторных вагонов, работает на дизельном топливе и предназначен для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железной дороги. ГЖД закупила пять новых рельсовых автобусов для работы на своей территории.

Рельсовый автобус серии РА-3 выпускается компанией «Метровагонмаш» (г. Мытищи Московской области) с 2019 года. Состав оснащен дизельными установками и рассчитан на перевозку 246 пассажиров в двух вагонах. Конструкционная скорость движения — 120 км/час.

Комфортабельные пассажирские салоны и кабина машиниста оборудованы системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха. Предусмотрены места для инвалидов в креслах-колясках, подъемники для их посадки-высадки, универсальные санитарные комплексы.

На сегодняшний день в РФ почти 50% железных дорог не электрифицировано. Рельсовый автобус РА-3 может эффективно использоваться на участках, оборудованных как низкими, так и высокими платформами.

Владимирская область, Центральный федеральный округ