Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок



Российский электротехнический концерн РУСЭЛПРОМ на базе научно-исследовательского центра НИПТИЭМ во Владимире создал новый взрывозащищенный электродвигатель типа 8AuSB250LX4, предназначенный для систем верхнего частотно-регулируемого электропривода.

Разработка РУСЭЛПРОМа соответствует зарубежным аналогам по конструктивным параметрам, но удобнее в сервисном обслуживании и экономичнее по цене.

Двигатель имеет мощность 300 кВт, напряжение 690 В, КПД 95%, а также маркировку взрывозащиты 1Exe II T3 GBX. Специальное исполнение позволяет электродвигателю функционировать в тех зонах помещений и наружных установок, где могут образовываться взрывоопасные смеси паров и газов. Применение систем бурения с верхним приводом увеличивает скорость проходки, позволяет с высокой точностью бурить сложные скважины, повышает безопасность буровых работ.

Специалисты РУСЭЛПРОМа разработали двигатель в рамках реализация федеральной программы по импортозамещению и предложили российским нефтедобывающими компаниями эффективное решение по замену устаревшего бурового оборудования. Сегодня ведутся переговоры по согласованию технических требований с компанией «Уралмаш НГО Холдинг» — крупнейшим отечественным производителем буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения.

Владимирская область, Центральный федеральный округ