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Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок

Фев 19
Москва Центральный федеральный округ
Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок

Российский электротехнический концерн РУСЭЛПРОМ на базе научно-исследовательского центра НИПТИЭМ во Владимире создал новый взрывозащищенный электродвигатель типа 8AuSB250LX4, предназначенный для систем верхнего частотно-регулируемого электропривода.
Разработка РУСЭЛПРОМа соответствует зарубежным аналогам по конструктивным параметрам, но удобнее в сервисном обслуживании и экономичнее по цене.

Двигатель имеет мощность 300 кВт, напряжение 690 В, КПД 95%, а также маркировку взрывозащиты 1Exe II T3 GBX. Специальное исполнение позволяет электродвигателю функционировать в тех зонах помещений и наружных установок, где могут образовываться взрывоопасные смеси паров и газов. Применение систем бурения с верхним приводом увеличивает скорость проходки, позволяет с высокой точностью бурить сложные скважины, повышает безопасность буровых работ.

Специалисты РУСЭЛПРОМа разработали двигатель в рамках реализация федеральной программы по импортозамещению и предложили российским нефтедобывающими компаниями эффективное решение по замену устаревшего бурового оборудования. Сегодня ведутся переговоры по согласованию технических требований с компанией «Уралмаш НГО Холдинг» — крупнейшим отечественным производителем буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения.

Владимирская область, Центральный федеральный округ



 
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