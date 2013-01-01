Во Владимирской области участники акции «Солдатский лес» высадили тысячу саженцев сосны



Живой памятник солдатам, погибших в боях Великой Отечественной войны создали в Уршельском лесничестве Национального парка «Мещера».

В мероприятиях в Гусь-Хрустальном районе приняли участие поисковики владимирской региональной общественной организации «Часовые Памяти», студенты Муромцевского лесотехнического техникума, Владимирского областного колледжа культуры и искусств, школьники поселка Уршельский. На месте посадки установили памятный стенд, а затем участники акции посетили музей птиц и музей сельского подворья, где сотрудники национального парка «Мещера» провели для них познавательные экскурсии.

Проект «Поискового движения России» «Солдатский лес» реализуется в регионе при поддержке Комитета по молодёжной политике администрации Владимирской области.

Всероссийская акция стартовала в 2017 году, объявленном «Годом экологии» и продолжилась в нынешний «Год волонтера». Изначально основная идея акции заключалась в том, что поисковики в своих регионах посадят деревья по числу бойцов, останки которых они подняли за прошедший поисковый сезон, но не смогли установить имена.

Затем масштабы изменились, но суть осталась прежней - создать живую память о подвиге советских солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны, которая сохранит природу и экологическое благополучие России.

Владимирская область, Центральный федеральный округ