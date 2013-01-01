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Во Владимирской области участники акции «Солдатский лес» высадили тысячу саженцев сосны

Сен 29
Москва Центральный федеральный округ
Во Владимирской области участники акции «Солдатский лес» высадили тысячу саженцев сосны

Живой памятник солдатам, погибших в боях Великой Отечественной войны создали в Уршельском лесничестве Национального парка «Мещера».
В мероприятиях в Гусь-Хрустальном районе приняли участие поисковики владимирской региональной общественной организации «Часовые Памяти», студенты Муромцевского лесотехнического техникума, Владимирского областного колледжа культуры и искусств, школьники поселка Уршельский. На месте посадки установили памятный стенд, а затем участники акции посетили музей птиц и музей сельского подворья, где сотрудники национального парка «Мещера» провели для них познавательные экскурсии.

Проект «Поискового движения России» «Солдатский лес» реализуется в регионе при поддержке Комитета по молодёжной политике администрации Владимирской области.

Всероссийская акция стартовала в 2017 году, объявленном «Годом экологии» и продолжилась в нынешний «Год волонтера». Изначально основная идея акции заключалась в том, что поисковики в своих регионах посадят деревья по числу бойцов, останки которых они подняли за прошедший поисковый сезон, но не смогли установить имена.

Затем масштабы изменились, но суть осталась прежней - создать живую память о подвиге советских солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны, которая сохранит природу и экологическое благополучие России.

Владимирская область, Центральный федеральный округ



 
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