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Во Владимирской области расширили и роботизировали выпечку хлеба без отрыва от производства

Май 24
Москва Центральный федеральный округ
Во Владимирской области расширили и роботизировали выпечку хлеба без отрыва от производства

На Владимирском хлебокомбинате 23 мая состоялся торжественный запуск цеха с установленной роботизированной линией по производству сушек и баранок, а также цеха хлебобулочных изделий, выпускаемых по технологии рустикальных (сделанных вручную) и бесстрессовых способов производства. Объем инвестиций в оба проекта составил порядка 900 млн рублей.
Примечательно, что на мероприятии была открыта памятная доска в честь работников, которые внесли значимый вклад в реконструкцию и модернизацию производства, не прекращая выпечки хлеба.

«Это достойнейший пример реконструкции и модернизации без остановки производства действующего комбината. Это очень важно!, - подчеркнул Валерий Чешинский, президент "Российского союза пекарей"

Новые цеха полностью оснастили самым современным оборудованием. При производстве рустикального хлеба используются технологии холодного брожения. Они позволяют создавать продукт с уникальными вкусовыми свойствами. Роботизация производства сушек и баранок значительно сократила однообразные ручные процессы. В связи с введением новшевств хлебокомбинат организовал обучение своих специалистов для работы на новом оборудовании.

Вскоре будет запущена линия, которая объединит швейцарский, итальянский и российский опыт по производству мелкоштучных изделий. Это позволит предприятию войти в число поставщиков замороженного полуфабриката.

Владимирский хлебокомбинат, которому в этом году исполнятся 90 лет, бережно сохранил традиции хлебопечения. Ежедневно предприятие выпускает около 160 тонн хлебобулочных изделий свыше 240 наименований. Продукция получила четыре федеральных знака качества. Компания отмечена благодарностью Президента Владимира Путина и удостоена премии Правительства.

Владимирская область, Центральный федеральный округ



 
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