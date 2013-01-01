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Пенсионная реформа

Во Владимирской области прошел третий гастрономический фестиваль «МедовухаФест»

Сен 10
Москва Центральный федеральный округ
Во Владимирской области прошел третий гастрономический фестиваль «МедовухаФест»

Праздник состоялся в минувшие выходные в Суздале в парке 950-летия города, собрав десятки местных фермеров и более шести тысяч гостей из разных регионов России и стран мира.
Российскую альтернативу германскому «Октоберфесту» проводят в Суздале, который славится традициями монастырского медоварения - именно здесь был построен один из первых в России медоваренных заводов и ежегодно проводилась крупная ярмарка.

Фестиваль, организованный Комитетом по туризму администрации Владимирской области для популяризация национальной продукции и увеличения туристического потока, в этом году был поддержан туроператором «Интурист». Это позволило привлечь боле сотни иностранных туристов и более тысячи туристов из российских регионов.

По словам заместителя губернатора Владимирской области по социальной политике Михаила Колкова, такие фестивали как «МедовухаФест» помогают преодолеть сложившиеся среди иностранцев стереотипы о национальной русской кухне и показать все разнообразие местных продуктов.

Например, в этом году на фестивале были представлены не только десятки видов напитков из меда, но и более 50 видов сыров, производимых на частных сыроварнях владимирских фермеров, которые за год в десять раз увеличили объём своей продукции.

Посетителей фестиваля также порадовали варенья, соленья и другая продукция крестьянско-фермерских хозяйств. Лучшие шеф-повара и фермеры регионального проекта «Гастрономическая карта Владимирской области» представили блюда из местных продуктов. На площадке фестиваля прошел традиционный конкурс «Народная дегустация», участники которого голосовали за самую вкусную, по их мнению, медовуху. Для гостей были организованы спортивные мероприятия, танцевальные, кулинарные, творческие мастер-классы.

Участниками «МедовухаФест» в этом году стали 11 фудтраков уникального проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России». Эти рестораны «на колесах», специально разработанные для проекта автозаводом «ГАЗ», уже преодолели более 12 тысяч километров во время Чемпионата мира по футболу, поучаствовав в восьми мобильных фестивалях региональной кухни в городах-организаторах.

«МедовухаФест» уже зарекомендовал себя как красочное, познавательное, развлекательное и «вкусное» мероприятие и вошел в ТОП-10 самых лучших осенних фестивалей в России в рейтинге портала «ТурСтат».

Во Владимирской области проходит около 350 событийных мероприятий в год, 30 из них можно отнести к событиям международного или национального масштаба.

Владимирская область, Центральный федеральный округ



 
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