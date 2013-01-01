Во Владимирской области модернизировали производство электрокабелей



Кольчугинский завод «Электрокабель» (АО «ЭКЗ») во Владимирской области, входящий в «Холдинг Кабельный Альянс», модернизировал участок производства кабелей для большой энергетики. Общая сумма капиталовложений на реализацию проекта превысила 60 млн рублей.

В одном из цехов установлена линия для наложения оболочки, а также новый транспортер для перемещения барабанов с кабелем. Заменены важные узлы на линии экранирования в связи с их износом при высокой нагрузке, т.к. отмечается рост заказов на силовые кабели среднего и высокого напряжения. Кроме того, установлен новый автоматизированный загрузчик катушек с проволокой, который позволит увеличить эффективность производственного процесса и производительность труда, как считают на предприятии.

По словам директора АО «ЭКЗ» Владимира Иванова, «количество заказов на энергетические кабели растет, растут и требования потребителей к срокам выполнения заказов и качеству продукции, поэтому на заводе модернизируют оборудование, не останавливая производство».

Владимирская область, Центральный федеральный округ.