Во Владикавказе открыли первую в России школу космонавтики с планетарием и реальными тренажерами



Во Владикавказе состоялось открытие Школы космонавтики имени космического конструктора, лауреата Госпремии СССР, ведущего специалиста НПО им. С.А.Лавочкина Руслана Комаева. Центр, аналогов которому в России нет, состоит из школы космонавтики и планетария. Приобретать начальные знания о космосе и космической технике здесь смогут дети не только из Северной Осетии, но и со всего Северного Кавказа.

Центр оборудован, в частности, двумя телескопами с тысячекратным увеличением, проекторами с панорамами звездного неба и тренажером для вестибулярного аппарата.

В обновленном планетарии установлены макеты космических аппаратов в размере один к одному. Среди экспонатов — капсула, которая доставляла грунт с Луны, настоящие приборы первых лунных аппаратов и др.

Дети будут обучаться в игровой форме. В школе создан макет космического корабля с настоящими деталями по реальным схемам, которые собирал Р.В. Комаев. Там же установлены тренажер для проверки вестибулярного аппарата, макеты космических кораблей «Аполлон» и «Союз» с настоящими креслами.

В отдельном помещении, построенном в куполообразной форме высотой 7,5 метра, будут демонстрировать научно-популярные фильмы в формате 3D.

Специально для планетария летчики-космонавты — дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков и Герой России Александр Лазуткин привезли от имени Роскосмоса подарок для планетария — документальные и художественные фильмы высокого качества о космосе.

В школе космонавтики им. Р.В.Комаева смогут обучаться порядка 300 детей одновременно. Здесь также будет проходить подготовка к ЕГЭ по таким дисциплинам как физика, математика и др. Преподаватели прошли подготовку в Звездном городке и в НПО им. С.А.Лавочкина.

Республика Северная Осетия-Алания, Северо-Кавказский федеральный округ