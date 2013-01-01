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ИЗМИР

Во Льгове стала более доступной специализированная медицинская помощь

Июн 21
Курская область Центральный федеральный округ
Во Льгове стала более доступной специализированная медицинская помощь

Над созданием «медицины шаговой доступности» в Курской области работают не первый год. В полной мере положительные изменения курского здравоохранения смогли оценить жители Сахзаводского микрорайона города Льгова. Год назад, после обращения к губернатору, в филиале Льговской ЦРБ, расположенном в 10 км от самой больницы, открылись стоматологический кабинет и лаборатория.
На ремонт региональный бюджет выделил 648 тысяч рублей, а медицинское оборудование закупили за спонсорские средства. Теперь здесь два опытных зубных врача обслуживают маленьких и взрослых пациентов. Стоматологический кабинет полностью соответствует санитарным нормам, оснащен всем необходимым для оказания лечебной, консультативной и неотложной помощи.

В процедурном кабинете жители микрорайона и соседних сельских поселений имеют возможность сделать внутривенные инъекции, поставить капельницы. В определенные дни лаборант из ЦРБ производит забор крови и выдает в назначенное время бланки с результатами. Для людей с ограниченными возможностями здоровья филиал оборудовал пандус, у входа сделали освещение, навес из металлопрофиля, обустроили «парковку» для велосипедов.

В самой же Льговской ЦРБ заработала акушерско-гинекологическая служба. За три года здесь появились на свет более четырехсот малышей.

В хирургическом отделении ЦРБ 16 круглосуточных коек и 12 дневных. За прошлый год здесь произведено 130 операций. Установлен новый дизель-генератор для бесперебойного обеспечения электроэнергией. Построена «входная группа» в рамках проекта «Доступная среда».

- Мы стараемся обеспечить доступность медицинской помощи селянам на современном уровне. Все специалисты нашей больницы работают по новым технологиям. Лечебное учреждение полностью оснащено медицинской техникой, позволяющей оказывать качественную и своевременную первичную медико-санитарную помощь, - отметил главный врач Льговской ЦРБ Евгений Котов.



 
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