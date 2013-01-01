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Власти Тамбовщины развивают сотрудничество с «РЖД» для повышение качества транспортного обслуживания

Дек 10
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Власти Тамбовщины развивают сотрудничество с «РЖД» для повышение качества транспортного обслуживания

Повышение качества транспортного обслуживания населения области и развитие транспортной сети дальнего следования по наиболее востребованным направлениям – основной вектор сотрудничества администрации области и ОАО «РЖД». Сегодня из Москвы в Тамбов отправился новый поезд-экспресс №046М.
Время в пути займёт около 7 часов. Это теперь самый быстрый поезд по самому востребованному маршруту. В пути предусмотрены только 2 остановки: на станциях Мичуринск-Уральский и Рязань 2. Состав сформирован из вагонов различной комфортности. Цена билетов начинается от 587 рублей. Из Москвы поезд отправляется по четным числам в 14:30 с Казанского вокзала и прибывает в Тамбов в 21:35. В обратном направлении состав будет отправляться по нечетным числам в 07:15 из Тамбова с прибытием на Казанский вокзал в 14:08.

Региональные власти и ОАО «РЖД» развивают сотрудничество также и в сфере пригородного железнодорожного сообщения. Между управлением автомобильных дорог и транспорта области и АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (ППК «Черноземье») заключен договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом по территории Тамбовской области на 2019 год. Полностью сохранен существующий объем пригородных железнодорожных перевозок. Это 62 пригородных пассажирских поезда, из которых 60 поездов на постоянной основе и 2 сезонных, работающих в период садово-огородных работ.

Еще одно новшество, которое порадует тамбовчан, – изменение методики расчета стоимости поездки в пригородной поезде. С 6 декабря этого года стоимость билета на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории Тамбовской области на расстояние до 50 км, стала рассчитывается более выгодно для пассажира. Оплачивается только фактическое расстояние, пройденное поездом в зоне, где расположен конечный пункт. Стоимость каждого последующего полного километра после 10-го и до 50-го километра включительно определена в размере 1,82 руб. за один км пути. Ранее стоимость проезда рассчитывалась по количеству полных зон на пути к конечной станции (стоимость проезда одной зоны длиной 10 км составляла 18,2 рубля).

Сегодня покупка билетов на пригородные поезда доступна через приложения для мобильных телефонов.



 
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